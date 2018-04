Test: Her er forårets bedste champagne og boblende vine

Vi bad en række leverandører sende deres bud på tre typer boblevin: champagne, vine gæret på flaske, men uden for Champagne, samt vine produceret på tryktank. De 32 prøvesmagte vine vurderede vi på deres pris/kvalitets-forhold og valgte de 4 bedste i hver kategori. Deltagende leverandører: Coop, Kjær & Sommerfeldt, Vinens Verden, Vinoble, Jysk Vin og Laudrup Vin.

