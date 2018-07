Vintest: Ugens vinder er en klassisk Chianti Classico med en kombination af kirsebærtoner, tobak og krydderurter Ugens vin har et klart og genkendeligt præg af sangiovese-druen.

Toscanske Chianti Classico er en af Italiens mest producerede vine, og alene mængden på 35-40 millioner årlige flasker betyder stor kvalitets- og stilmæssig variation på vinene. Når der desuden er stort set frit slag med hensyn til lagringsmetode og ganske vide rammer for anvendelsen af druesorter, er resultatet, at det kan være vanskeligt at finde en klar identitet på vinene.