Ugens bundskraber: Den ristede rødvin smager brændt og mørkt og smager simpelthen ikke godt! Men alle vine i den dyre kategori i denne uges vintest var ret gode. Ugens vin er nordspansk.

Verdejo er en drue, som bruges i det nordlige Spanien – mest i Castilla y León, som ellers er mest kendt for sine kraftige, tanninrige rødvine fra Ribera del Duero.

Fakta: Sådan gør vi Henrik Steen Andersen og Thomas Ilkjær anmelder på skift vine fra 6 udvalgte forhandlere. De prøvesmager 12 vine, vurderer deres kvalitet i forhold til prisen og vælger de 6 bedste. Forhandlerne skifter hver 8. uge. Lige nu anmeldes vine fra Theis Vine, Vinens Verden, Irma, supervin.dk, Brdr. D, Dansk Supermarked. Alle 12 testede vine kan ses på Politiken.dk/mad.

De fleste verdejovine kommer fra Rueda, som netop er kendt for denne vin. Den moderne produktion af verdejo startede for næsten 40 år siden af det kendte rioja-hus, Marques de Riscal, som ændrede vine fra Rueda fra tunge, oxidative vine til friske og aromatiske. Verdejo sammenlignes ofte med sauvignon blanc, som tit tilsættes for at få lidt mere aroma og syre. Ren verdejo er lidt fyldigere og rigere, men kan have fine, friske aromaer. Klimaet i Castilla y León er præget af djævelsk varme dage og ret kolde nætter. Måske ikke det klima, hvor man ville forvente at finde hvidvine med nerve. Man høster ofte om natten for at undgå oxidation og bevare friskheden.

Ugens vin kommer fra nabodistriktet, Toro, som primært laver rustikke rødvine, men altså også lidt hvidvin. Vinen er bl.a. interessant, fordi den har fået et par års alder, som har givet lidt mere udviklet duft og neddæmpet det frugtigt aromatiske præg lidt – og det klæder den. Den er frisk, men ikke meget syrerig og den har en vis fylde, som udvider anvendelsesmulighederne til mad med intensitet – kylling, fede fisk, cremede supper og skaldyr. Og så er den billig.

Testvinder. Verdejo 2012, Toro, Torcanto, 13%

Castilla y León, Spanien, Theis Vine, 60 kr. v. 6 stk.

Frisk hvidvin – udviklet duft med syltet citron og melon. Også frisk smag med rimelig syre og en vis fylde. Spændende og moden hvidvin til en attraktiv pris. Fem tjektegn med pil op!

Muscadet 2016, Loire Proprietées, 11,5%

Loire, Frankrig. Irma, 50 kr. v/6 stk.

Let og enkel hvidvin – duft med melon og friskt hav/slank, let og ret syrerig smag, men fremstår ret rund. Fin renhed til denne lave pris. Til lette havspiser – eller alene på terrassen.

Dom. de Pellehaut 2017, Beraut, 11%

Gascogne, Frankrig, Vinens Verden, 1 fl. for 69 kr.

1 fl. for 69 kr. Blomstrende hvidvin – kølig, frisk og aromatisk duft. Stikkelsbær og hyld. Ultralet og slank smag – syrerig og grænsende til det spidse. Men frisk.

Balade de Coline 2017, Les Coteaux du Rhône, 12,5 %

Vin de Pays de Vaucluse, Frankrig, Brdr. D’s Vinhandel, 70 kr. v. 6 stk.

Let krydret rosé – meget lyse røde bær og diskret krydret tone. Let smag med en lidt for markant sødme. Savner således friskhed

Passori 2017, Fossalte di Piave, 14 %

Veneto, Italien, Føtex, 63 kr. v. 2 stk.

Ristet rødvin – lidt brændte toner af kaffe og mørke kirsebær. Rig og ret sødmefuld smag uden friskhed og nerve. Smager simpelthen ikke godt!

76-150 kroner

Molino Vento 2016, Ten. Orestiadi, 13,5%

Sicilien, Italien, Vinens Verden, 1 fl. for 79 kr.

Karakterfuld rødvin – fin og krydret næse. Dramatisk med kaffe og bitter chokolade. Ganske frisk smag med både syre og tannin. Middel koncentration. Glimrende til under 80 kr.