Vintest: Et par gode rødvine liver op

Halvtør mousserende vin – enkel og frugtig duft. Fersken i smagen – en del sødme trods ”extra dry” og fremstår halvtør. Ret banal - skal være meget kold.

76-150 kroner

Shymer 2013, Baglio de Pianetto, 14,5 %

Sicilien, Italien, Supervin, 1 fl. for 150 kr. v. 6 stk.

Let ristet rødvin – mørke bær og brændt kaffe. Kraftig og markant frugtig smag. Kølig smag i forhold til den let brændte duft. God frugtsyre. Seriøs læskende vin.

Pinot noir 2016, Unger, 13,5%

Niederösterreich, Østrig, Brdr. D’s Vinhandel, 1 fl. for 130 kr. v. 6 stk.

Let ristede toner og ret mørk frugt for pinot. Saftig og frugtig smag med en del frugtsyre. Savner pinotfinesse – lidt for ristet/overgjort stil. Men ikke værst.

Verdejo 2017, Rueda, Pariente, 13%

Castilla y León, Spanien, Theis Vine, 1 fl. for 100 kr. v. 12 stk.

Delikat hvidvin – frisk, blomstrende duft. Ligner sauvignon lidt, men knap så ’hysterisk’ duft. Pænt koncentreret smag med nydelig syre.

No2 de Saint-Martin 2017, 12,5%

Provence, Frankrig, Irma, 75 kr. v. 2 stk.

Let rosé – søde, lyse jordbær i næsen. Ret rund smag med en vis fylde – kunne have lidt mere syre. Har nok lidt restsødme. Lige rund nok.