Vintest: Ugens vindervin er en harmonisk vin med moden mørk bærfrugt Ugens vin er frisk og saftig og får ekstra friskhed ved en kort tur i køleskabet.

Ugens bedste køb kommer fra den sydlige del af Rhône, hvor også vine som Châteauneuf-du-Pape, Gigondas og Cotes-du-Rhône Villages har hjemme. Her er der tale om en vin fra det på papiret mindre prestigefyldte område Vaucluse, nærmere bestemt Principauté Orange. Men det spiller i dette tilfælde ingen større rolle, for vinen, der primært er lavet på grenache noir, byder på klassiske sydfranske dyder i form af en fuldmoden bærtone og et let krydret urteagtigt strejf. I dette tilfælde kommer det i en for området ganske frisk og saftig stil med behersket alkoholniveau.