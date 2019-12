Røde, mousserende, søde: Nu kan du skåle julen – lidt mere – klimavenligt ind

Kvaliteten af dansk vin er efterhånden så høj, at man godt kan være bekendt at sætte den på julebordet. Og så er det ovenikøbet klimavenligere at drikke lokalt producerede dråber. Her får du Politikens vinanbefalinger til julens mad.