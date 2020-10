Vintest: Det vilde kød er udtryksfuldt, og det skal vinene også være

Iført lodenfrakke og jægerhat med gemsefjer begav jeg mig ud for at finde den rette vin til vildt. For efteråret er tid til vildt. Man må skyde råbukke i forsommeren, men i efteråret starter jagten på de fleste typer vildt. Lidt i september og resten i oktober.

Vildtkød smager af meget og stiller absolut krav til den vin, som man drikker til. Men vildt er naturligvis ikke bare vildt. Det tager dels smag af, hvad dyrene lever af i naturen, dels er der meget stor forskel på, om man spiser de små, delikate og ret lyse fugle som agerhøns eller fasaner eller det mørke dramatiske kød fra hjorte og harer.

Vildtet, som vinene blev smagt over for, var fra frost, men det tåler vildt nu også meget godt. Allerede nu kan man dog få forskelligt frisk vildtkød – så det er bare at komme i gang. Jeg foretrækker at tilberede dyrevildt som oksekød, dvs. stegt rødt og endelig ikke gennemstegt – så bliver det tørt. Man kan selvfølgelig også lave ragout af de mindre fine udskæringer, hvor kødet simrer med urter og eventuelt får et par deciliter fløde. Men til det røde kød fra ryg eller kølle koger jeg en kraftig fond med rødvin. Man kan supplere med lidt sødme fra gelé eller kompot af bær – eller f.eks. syltet pære eller fersken.