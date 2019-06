Sket i ugen Lars står bare og venter på, at det hele skal ramle sammen

Sagt i ugen

De radikales leder, Morten Østergaard, i tale til sine partifæller efter valgsejren:

»Dansk Folkeparti har holdt Danmark i et symbolpolitisk jerngreb i to årtier. Det er slut nu!«.

(DR 1)

Tidligere tv-vært Signe Molde-Amelung om Lars Løkkes sidste øjebliks tilbud om at stå i spidsen for en bred regering:

»Lars Løkke vil overtale Mette F. til fællesregering med ham som statsminister. Så dårlige forhandlere er kvinder altså heller ikke«.

(Twitter)

Folketingsmedlem Henrik Dahl, Liberal Alliance, angreb partileder Anders Samuelsen for at have gjort Thyra Frank til ældreminister, da LA kom med i regeringen:

»Det var jo totalt vanvittigt, for hun har ikke én af de kvaliteter, der skal til for at være minister. Vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra skulle være minister«.

(dr.dk)





Afskedssalut fra DF’eren Christian Langballe, der blev offer for partiets katastrofevalg og røg ud af Folketinget:

»Jeg stopper i dansk politik – helt og aldeles. Vi har jo været oppe imod råbeartisten fra Stram Kurs og plastik- og silikonemennesket fra Nye Borgerlige. De kommer til at ændre alt, siger de selv«.

(Facebook)

Den 62-årige lærer Lars Peter Nielsen, som spontant præsenterede Rasmus Paludan for sin bare røv, da Stram Kurs-lederen stod foran sit lokale valgsted på Vesterbro og talte med journalister:

»Manden er antidemokratisk, hans mål er borgerkrig. Jeg kan godt se , at det er en provokation, men at moone ham er det mindste, jeg kan gøre«.

(Ekstra Bladet)

Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, glædede sig over, at »den offentlige samtale« og vælgernes »kritiske fornuft« forhindrede Stram Kurs i at komme i Folketinget:

»Det er bemærkelsesværdigt, at Paludans enorme kulturelle indflydelse gennem YouTube ikke kunne omsættes til politisk indflydelse. Det er et Danmark, som vi kan og skal være stolte af«.

(Information)





Partistifter Anders Samuelsen, da han trådte tilbage som leder af Liberal Alliance dagen efter valget, hvor partiet mistede 9 af sine 13 mandater, og han ikke blev genvalgt:

»Det er mit ansvar, at vi er endt der, hvor vi er, og der er brug for, at partiet får en mulighed for en ny start. Nu skal partiet videre, og det skal det uden mig«.

(Ritzau)

Fungerende økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille havde trods Samuelsens anbefaling ikke lyst til at overtage lederposten i LA::

»Vi fire, der er valgt, sætter os ned og diskuterer, hvordan partiet kan komme til en ny fremgang, så liberalismen kan blomstre igen«.

(dr.dk)

