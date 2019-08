Man ved aldrig, hvad Trump finder på, men der er næppe risiko for, at han napper Margrethe bagi under statsmiddagen

Sagt i ugen

Journalist og forfatter Martin Breum om baggrunden for præsident Donald Trumps kommende besøg i Danmark – de stigende temperaturer, der får den grønlandske indlandsis til at smelte og skaber nye muligheder for russernes og kinesernes jagt på arktiske råstoffer:

»For første gang i menneskets historie er et helt nyt ocean ved at åbne sig. Det giver en helt ny dynamik mellem stormagterne, og her føler det amerikanske forsvar og Trump-administrationen, at de er kommet bagud på point. Det skal indhentes, og det skal gå stærkt«.

(tv2.dk)

Journalist og forfatter Adam Holm om den amerikanske gæst:

»Hvis USA har været en global politimand i de sidste 70 år, er det nu i Trumps skikkelse blevet til en vrængende og lunefuld gadepanser, som har sat sig ud over de gældende normer og regler. I Trumps univers tæller ’America first’, tæt fulgt af ’mig, mig, mig’. Det er sådan en mand, der kommer forbi Danmark, ikke en hæderlig repræsentant for liberale frihedsprincipper«.

(Berlingske)

SF’s politiske ordfører, Karsten Hønge, meldte sig som den første til at protestere mod den amerikanske præsident:

»Jeg står i forreste række i de demonstrationer og deltager gerne i at organisere dem. For han er samtidig en kvindehader, en klimafornægter og vel også racist«.

(dr.dk)

Dyrlæge Henrik Hagbard, Gørlev Dyreklinik, opfordrede til »en politisk løsning« for de tre elefanter, som Cirkus Arena har pillet ud af sine forestillinger:

»Man har været nødt til at fjerne den underste del af loftet i elefantstalden, fordi elefanterne er begyndt at pille det ned. Det gør de, fordi de keder sig og er dybt frustrerede over at være lukket inde«.

(TV Øst)

Caroline Bach, talskvinde for FN’s flygtningeorganisation, efter at den danske regering havde tilbudt atter at tage imod såkaldte kvoteflygtninge:

»Vi glæder os over Danmarks beslutning om at modtage flygtninge, der har behov for særlig medicinsk behandling. En virkelig livreddende foranstaltning«.

DF’eren Jeppe Jakobsen lader sig omskole fra politiker til pædagog, efter at han røg ud af Folketinget ved valget:

»Pædagogfaget er det fag, hvor man kan gøre absolut mest for borgerne. For hvis man lykkes som pædagog i en vuggestue eller en børnehave, har man den største mulighed for at præge børn og sende dem godt videre i livet«.

(Berlingske)

Bent Smed Jensen, Lystrup, ville ære sin nyligt afdøde hustru ved at forsyne parrets bil med ønskenummerpladen ’LOLITAS’, men fik afslag af Motorstyrelsen, som fandt nummeret anstødeligt:

»Lolita er min kones navn og 78 andre danskeres. Hvis man kan godkende det som navn, og hun kan blive gift med det, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke kan sidde på en nummerplade«.

(TV 2 Østjylland)

