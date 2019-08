Det bliver spændende, om der kommer et købstilbud, når den Trump besøger København. Han er jo vant til, at alt er til salg for penge

Sagt i ugen

Statsminister Mette Frederiksen, inden hun gav en officiel undskyldning til ’Godhavnsdrengene’ og andre, der blev udsat for svigt, vold og misbrug på børnehjem under statstilsyn i årene 1946-76:

»Nogle siger, at vi ikke har tradition for at give undskyldninger for noget, der skete i fortiden. Det er rigtigt, men skal det binde os? Nej, det skal det ikke. I dag beviser vi, at det aldrig er for sent at gøre det rigtige. Når alt kommer til alt, så handler det her om retfærdighed. Retfærdighed for jer, der fik stjålet jeres eneste barndom«.

(dr.dk)

67-årige Vibeke Nielsen, som tilbragte det meste af sin barndom på statens børnehjem, var en glad gæst til arrangementet med statsministeren på Marienborg:

»Nu er det staten, der tager ansvaret. Førhen var det os. Vi var børn og bebrejdede os selv. Derfor betyder den undskyldning utrolig meget«.

(Jyllands-Posten)

Politisk kommentator Kristian Madsen, Politiken, efter arrangementet på Marienborg:

»Når man ser, hvilken entydig politisk sejrsmarch undskyldningen til Godhavnsdrengene er for Mette Frederiksen, kan det undre, at ingen kom på ideen før«.

(Twitter)

Venstre-næstformand Kristian Jensens tidligere spindoktor Christopher Arzrouni mente, at hans tidligere arbejdsgiver havde ydmyget sig selv ved at bøje sig for Løkke-fløjens angreb på ham:

»Han bør næsten sige vov, for han ligner en pryglet hund. Men det er, som om nogen insisterer på at blive ved med at ydmyge ham. Han er en loyal og ordentlig fyr, og man kan simpelthen ikke være det bekendt over for ham«.

(P1 Debat)

De konservatives leder, tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen, udtalte sig for første gang om tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens valgkampsstrategi:

»Det er et svigt, når man dagen før valget siger, at nu har jeg ikke længere det borgerlige Danmark som førsteprioritet. Farvel til det. Farvel til mine regeringspartnere. Farvel til VK-samarbejdet. Det hele røg ned i kloakken«.

(Berlingske)

41-årig kvinde fra Skåne, hvis 22-årige søn forleden blev anholdt og sigtet for at stå bag bombesprængningen foran Skattestyrelsen i København:

»Det kan umuligt være ham. Han er helt sikkert uskyldig. Han er for dum til at lave en bombe«.

(Ekstra Bladet)

Professor emeritus Heine Andersen fra Aarhus Universitet så et problem i, at knap halvdelen af danske forskningsmidler nu kommer fra private fonde, firmaer og interesseorganisationer:

»Det svækker uafhængigheden og skaber et pres på troværdigheden af de resultater, der kommer frem. Man bider ikke den hånd, man spiser af«.

(Jyllands-Posten)





