Drama i Forsvarsministeriet: Heltemodig embedsmand redder minister (og sig selv)

Sagt i ugen

Forsvarsminister Trine Bramsen fyrede to højtstående embedsmænd i anledning af indkøbsskandalen i Forsvarets Ejendomsstyrelse, som hun efter eget udsagn ikke havde hørt om, før Rigsrevisionen for nylig gjorde opmærksom på sagen:

»Det er dybt kritisabelt, at jeg først sent fik besked. Jeg er afhængig af de oplysninger for at kunne passe mit arbejde. Der er sket store fejl i behandlingen i den sag. Det skal i mine øjne have konsekvenser«.

(Pressemøde)

Den politiske kommentator Hans Engell hæftede sig ved, at hverken forsvarsministeren eller statsminister Mette Frederiksen havde udtrykt den store tillid til Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, da hun udtalte sig om indkøbsskandalen:

»Hvis jeg var ham, ville jeg nok tænke på andre muligheder her i livet«.

(tv2.dk)

Historikeren Henrik Jensen opfattede svindelsagerne i forsvaret, Skat og Socialstyrelsen som led i et moralsk skred og opfordrede til at sætte begreber som ansvarlighed og ordentlighed i højsædet igen:

»Hvis det er sådan, at folk, der opfører sig forkert, får mere ud af det end dem, der overholder spillereglerne, og det i øvrigt ikke har store konsekvenser at bryde reglerne, så skrider det yderligere. De fleste mennesker opfører sig jo ordentligt, men de gør det, fordi de mener, det nytter at gøre det. De gør det ikke for at plage sig selv«.

(Weekendavisen)

PET’s operative chef, Flemming Drejer, om de 21 personer, der blev anholdt ved en stor antiterroraktion:

»Vi ser med stor alvor på en sag som den her, som desværre bekræfter, at der er personer i landet, som både har intentioner om og kapacitet til at begå terror i Danmark«.

(Pressemøde)

Departementschef Herálvur Joensen fra det færøske miljø- og erhvervsministerium på lydoptagelse, hvor han briefer sin minister om den kinesiske ambassadørs samtale med Færøernes lagmand:

»Hvis Føroya Tele underskrev en aftale med Huawei, så stod alle døre åbne for en frihandelsaftale med Kina ... Og jeg forstod det sådan, at da den kinesiske ambassadør opsummerede, så havde han sagt, at hvis det ikke bliver det her, så bliver der heller ingen frihandelsaftale«.

(Berlingske)

USA’s præsident, Donald Trump, efter at Time Magazine havde kåret den svenske klimaaktivist Greta Thunberg til ’Årets person’:

»Så latterligt. Greta skal arbejde på at håndtere sin vrede og gå ind og se en god, gammeldags film sammen med en ven. Slap af, Greta, slap af!«.

(Twitter)

Greta Thunberg lagde en ny beskrivelse af sig selv op på sin Twitterprofil:

»Teenager, der arbejder på at håndtere sin vrede. Slapper lige nu af og ser en god, gammeldags film sammen med en ven«.

(Twitter)





