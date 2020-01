Mattias Tesfayes lange ørkenvandring og duften af Gwyneth Paltrows vagina

Sagt i ugen

Udlændingeminister Mattias Tesfaye kunne ikke sige noget om, hvornår regeringen forventer at realisere sin plan om udenlandske modtagecentre for flygtninge, der søger asyl i Danmark:

»I og med, at der skal to til at lave sådan en aftale, er det ikke seriøst at sætte dato på eller at sige andet, end at den danske regering er klar til at tage et hvilket som helst skridt, der går i den retning«.

(Berlingske)

Ph.d. og Nordafrika-kender Rikke Haugbølle om tankegangen bag danske asylcentre i ustabile lande:

»Det klæder os dårligt, at vi på den ene side hylder, at landene forsøger at etablere demokrati, mens vi på den anden side vil skubbe vores problemer over til dem«.

(Berlingske)

Den politiske kommentator Jarl Cordua om fidusen i at gå til valg på »snuptagsløsninger« som den socialdemokratiske asylplan:

»Der findes et stort vælgersegment, der er totalt ligeglad med detaljer og praktiske forhindringer for at realisere disse fantasifulde skrivebordsideer. Så længe der eksisterer én eneste politiker, der kan fremmane illusionen om, at dette fantasteri kan lade sig gøre, vil denne politiker til hver en tid få deres stemme«.

(Berlingske)

USA's præsident, Donald Trump, sagde på det økonomiske verdensforum i Davos, at han gerne ville have vidnet i rigsretssagen imod ham, hvis ikke hans advokater havde frarådet det:

»Jeg ville have elsket at sidde på første række og stirre lige ind i deres korrupte fjæs«.

(Associated Press)

Skatteminister Morten Bødskov om departementschef Jens Brøchners sommerhusbyggeri, som er blevet udført af uregistrerede litauiske håndværkere:

»Jeg har den klare holdning, at der skal være ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Social dumping og sort arbejde er totalt uacceptabelt. I denne sag står det klart for mig, at Jens Brøchner ikke har tænkt sig godt nok om og ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok«.

(Ritzau)

Louise Cathrine Nørmark, medstifter af foreningen Bedre Barsel og modtager af penge fra modeljernbanen på Aarhus Banegård, ærgrede sig over, at borgmester Jacob Bundsgaard havde brugt et større beløb på at reklamere for indsamlingsresultatet, end togbanen havde indbragt til velgørende formål:

»De penge kunne da være kommet nogle små organisationer til gode, hvis han bare havde delt dem ud i stedet«.

(Berlingske)

Theresa Scavenius, kandidat til formandsposten i Alternativet, reagerede på personlig kritik fra 14 nordsjællandske partimedlemmer ved at poste et billede af en kattekilling, der drikker mælk fra en sutteflaske:

»Jeg kan forstå, at nogen mener, at jeg ikke er empatisk nok, så her kommer en kattevideo«.

(Facebook)

