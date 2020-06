Alt er under kontrol: Have no fear – Trump is here!

Sagt i ugen

USA’s præsident, Donald Trump, gav i et telefonmøde guvernørerne fra de amerikanske delstater råd om, hvordan de skulle håndtere optøjerne efter politiets drab på den sorte George Floyd:

»Hvis I ikke sætter jer på dem, spilder I jeres tid. Så løber de jer over ende, og I kommer til at ligne en flok idioter. I må arrestere folk, I må jage folk, I må smide dem i fængsel i 10 år – så vil I aldrig se sådan noget her igen«

(foxnews.com)

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, anklagede Trump for at skabe splittelse i det amerikanske samfund og udnytte den til egen fordel:

»Jeg beder hver eneste amerikaner om at lægge mærke til, hvor vi er nu, og tænke efter: Er dette, hvem vi er? Er dette, hvem vi gerne vil være? Er dette, hvad vi ønsker at give videre til vores børn og børnebørn?«.

(cnn.com)

Biskop Mariann Budde fra det episkopale kirkesamfund i Washington, D.C., som har ansvaret for den kirke, Donald Trump besøgte umiddelbart efter at have erklæret krig mod ’oprørerne’ bag urolighederne i amerikanske byer:

»Jeg fik ikke så meget som et telefonopkald om, at de ville rydde gaden med tåregas, så han kunne bruge en af vores kirker som kulisse, hvor han stod og holdt en Bibel. En Bibel, som siger, at Gud er kærlighed, mens alt, hvad han har sagt og gjort, har bidraget til at øge volden«.

(nbcnews.com)

Præsten og menneskeretsaktivisten Al Sharpton talte ved mindehøjtideligheden for George Floyd i Minneapolis om racismen i det amerikanske samfund:

»Grunden til, at vi aldrig kunne blive, hvem vi gerne ville eller drømte om at blive, er, at I holdt jeres knæ på vores hals. Hvad der skete med Floyd, sker hver dag i dette land. I uddannelse, i sundhedsvæsenet og på alle områder af det amerikanske liv. Det er på tide, at vi rejser os i Georges navn og siger: Tag jeres knæ af vores halse!«.

(Ritzau)

Racisme findes ikke i Danmark, mente udenrigsordfører Søren Espersen, DF:

»Optræder vi uordentligt over for folk med en anden hudfarve? Nej, det gør vi ikke. Det finder ikke sted på nogen planer i Danmark, så vidt jeg ved«.

(Jyllands-Posten)

Den økonomiske overvismand Carl-Johan Dalgaard forklarede, hvorfor han ikke anbefaler en momsnedsættelse som den, Tyskland har gennemført, for at komme ud af coronakrisen:

»Hvis vi siger, at jeg havde planlagt at købe en kummefryser i 2021, vil jeg sikkert købe den nu, hvis momsen blev sat ned. Men jeg vil jo ikke købe to frysere. Derfor er risikoen, at vi laver nogle nationaløkonomiske skvulp, som slet ikke er ønskelige«.

(Berlingske)

Formand Oliver Asmund Bornemann fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, efter at regeringen havde tilladt studenterkørsel:

»Vi er jo unge. Og det skal vi også have lov til. Det indebærer også at drikke alkohol og kysse på en studentervogn. Så længe vi ikke mødes flere mennesker eller uden for klasserne, er smitterisikoen stadig lav«.

(TV 2 Nyhederne)

