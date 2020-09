José Feliciano, sanger og guitarist, 75

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

75 Et opmuntrende og taknemmeligt publikum oplevede for to år siden José Feliciano optræde med ’Star-Spangled Banner’, da baseballholdet Detroit Tigers på hjemmebane mødte St. Louis Cardinals. Da det samme skete i Detroit 50 år forinden, blev José Felicianos fortolkning af den amerikanske nationalsang derimod mødt med undertoner af fjendtlighed og ligefrem had mod den blinde sanger, komponist og musiker. Angiveligt både fordi José Feliciano er født i Puerto Rico og gav nationalhymnen et latinamerikansk twist i en tid med voldsomme raceoptøjer, og fordi hans fremførsel af sangen var en kritik af Vietnamkrigen.

Hans fortolkning var i 1968 med til at bane vej for accept af forskellige fortolkninger af ’Star-Spangled Banner’. Samme år fik han sit gennembrud i USA med et af karrierens mest roste album, ’Fecliciano!’, hvor han fortolkede blandt andet The Doors’ ’Light My Fire’, der blev et hit i mange lande. Verdensberømt blev han for alvor to år senere, da han fik udgivet julepladen ’Feliz Navidad’, som er blevet spillet verden i december måned år efter år lige siden.

»Det nyder jeg. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville skabe sådan et monsterhit med den sang. ’Feliz Navidad’ er en af de sange, der ikke kun henvender sig til et latinamerikansk publikum. Teksten er både på engelsk og spansk, og jeg tror, det er en fordel«, har han sagt til magasinet Billboard.