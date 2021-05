Som orkesterchef har han flere noder at spille, end dengang han var solomusiker i den europæiske elite

Egentlig havde han for længst sikret sig stillingen som solotubaist i Münchens operaorkester. Et af verdens bedste af sin slags – og så skulle man jo egentlig mene, at tiden var inde til at sætte et stort flueben på karrierebladet og falde til ro.

Men efter lige godt otte et halvt år ved Bayerische Staatsoper valgte Finn Schumacker at sadle radikalt om, opgive det europæiske musikliv og vende hjem til Skandinavien, og siden har han gjort en imponerende karriere inden for den administrative og ledelsesmæssige del af både det danske og det svenske klassiske musikliv.