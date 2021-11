Hun kan afsløre vindmøllers skrøbelighed med et hammerslag

De fleste, der har haft en guitar i hånden, ved godt, hvordan lyden ændrer sig alt efter, om man spænder eller løsner guitarstrengen, når man stemmer den.

Det er det samme princip, som postdoc Marie Brøns fra DTU Mekanik bruger i sin videnskabelige jagt på at finde en skudsikker og effektiv metode til at afsløre, om de op mod 50.000 bolte på de over 100 meter høje vindmøller er skruet for løst, for stramt eller lige tilpas.