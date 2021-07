»Han var fantastisk til det sidste«: Tidligere overrabbiner Bent Melchior er død

Tidligere overrabbiner Bent Melchior er død.

Det oplyser hans familie, der fortæller, at han er død tidligt onsdag morgen i en alder af 92 år.

Ifølge Alan Melchior, en af Bent Melchiors fire sønner, døde han af en blodprop i hjertet, som han havde været indlagt med siden lørdag.

»Han var fantastisk til det sidste. Jeg var med mine børnebørn og min datter i BonBon-Land i går (tirsdag, red.), fordi de trængte til at komme lidt væk fra det hele«.

»Og det sekund min kone og jeg trådte ind ad døren, spurgte han, hvordan vi havde haft det i BonBon-Land, at vejret jo havde været fint og med os, og at han håbede, at børnene nød det«.

»Det var det sidste, han sagde, inden han sagde godnat«, fortæller Alan Melchior.

Blandede sig i samfundsdebatten

Bent Melchior er særligt kendt for fra 1969 til 1996 at have været overrabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund. En post, han overtog fra sin far, Marcus Melchior.

Siden har trossamfundet ændret navn til Det Jødiske Samfund i Danmark.

I perioden som overrabbiner var Bent Melchior både værdsat og respekteret. Der blev lyttet, når han prædikede fra talerstolen i synagogen i Krystalgade i København.

Også efter at være gået på pension som overrabbiner blev der lyttet til Bent Melchior. Han blandede sig i debatten om omskæring af drengebørn, i dansk udlændingepolitik og i de store åndelige spørgsmål. Han forsøgte at bygge bro mellem religioner og værner om menneskerettigheder.

Bent Melchior skrev en række bøger om jødedom, og han står bag en dansk oversættelse af De Fem Mosebøger fra Det Gamle Testamente.

Bent Melchior var bror til forhenværende minister og folketingsmedlem Arne Melchior.

Han vil blive begravet torsdag klokken 16 på Mosaisk Vestre Begravelsesplads i København, oplyser familien.

ritzau