Efter lockout-varsel: Uenigheden breder sig i KL

Onsdag blev 15 ud af Kommunernes Landsforenings (KL) 17 bestyrelsesmedlemmer enige om at sende et lockout-varsel til 250.000 offentligt ansatte i kommunerne, der kan træde i kraft 10. april. Repræsentanter fra SF og Enhedslisten nægtede at bakke op om beslutningen.

Men nu vender også Radikale Venstre ryggen til bestyrelsens beslutning.

»Radikale Venstres byrådsmedlemmer mener, at KL’s lockoutvarsel 7. marts af 250.000 kommunalt ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation. Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i Forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet. Der er brug for en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle de offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark«, siger Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune og Radikale Venstres nyvalgte medlem af KL’s bestyrelse.

Også partiets medlem af Europa-Parlamentet, Jens Rohde, kalder på Twitter byrådsmedlemmernes beslutning for »meget klog«.

Enhedslistens afgående bestyrelsesmedlem, Jesper Kiel, stillede sig ikke op foran de snurrende kameraer, der ventede foran KL’s bestyrelseslokale onsdag, fordi han mener, at det er KL’s opgave at være kompromissøgende og ikke optrappende, som han mener, at lockout-beslutningen er.

»Det er en voldsom konfliktoptrapning. KL går fra, at 10 procent er i konflikt, til at 250.000 ekstra nu skal i konflikt, det betyder, at alle skoler og daginstitutioner lukker. Når det foregår så koordineret med staten, er det en invitation til et lovindgreb«.

Også SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, gav onsdag sin mening til kende på Twitter. Her kaldte hun bestyrelsens beslutning »en unødvendig optrapning fra statens side«.

Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt Kristian Thulesen Dahl (DF)

DF blander sig

Den nyvalgte formand for KL’s bestyrelse, Jacob Bundsgaard (S), ønsker ikke at kommentere på Radikales Venstres udmelding. Men efter mødet i Aalborg onsdag lagde han ikke skjul på, at han som repræsentant for Socialdemokratiet støtter et lockout-varsel.

Uanset holdning er der ingen politikere, der negligerer alvoren i et lockout-varsel. Og det har før splittet partier og bagland.

En rundspørge foretaget af Politiken, mens lærer-lockouten bragede i 2013, viste, at over halvdelen af Socialdemokratiet og SF’s byrådsmedlemmer, der dengang sad på regeringsmagten, erklærede sig generelt utilfredse med måden, KL kørte forhandlingerne på.

Dansk Folkeparti åbner for første gang munden og blander sig direkte i konflikten.

Formand Kristian Thulesen Dahl opfordrer arbejdsgiverne til at komme lønmodtagerne i møde.

»Der er en bodsgang at gå i forhold til lærerne, der blev kørt fuldstændig over ved sidste konflikt«, siger han til TV 2 og understreger, at »det kan være nøglen til at undgå en storkonflikt«, hvis lærerne bliver tilgodeset.

Løkke: Vi ønsker ikke konflikt

Størstedelen af KL har de seneste dage befundet sigi Aalborg til det årlige topmøde, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en tale i dag kaldte den ulmende konflikt »alvorlig og historisk«.

»Regeringen ønsker ikke en konflikt. Jeg tror ikke, at nogen ønsker en konflikt«. »Formålet med varslet om lockout fra innovationsministeren er netop at undgå konflikt. Jeg forstår helt ærligt ikke, at vi er endt i den situation, vi er endt i«, sagde Lars Løkke fra talerstolen på topmødet.

Det er første gang, at Lars Løkke tager bladet fra munden og kommenterer den spirende konflikt.

Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V) beskyldes for at bryde med den danske model, mens regeringen går et tætpakket politisk forår i møde, og et folketingsvalg langsomt kommer tættere og tættere på.

Kilder fortæller til Politiken, at man internt i Socialdemokratiet er irriteret over, at SF og Radikale Venstre offentligt stiller spørgsmålstegn ved lockout-beslutningen. De kalder deres udmelding et udtryk for stemmemaksimering.