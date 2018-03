Fakta: Disse fødesteder kan rammes af strejke og lockout

Der er enighed mellem regioner og Jordemoderforeningen om, at fødende ikke må komme i klemme i tilfælde af en konflikt. Jordemødre på 14 fødesteder har mandag modtaget en lockout-varsel, mens to fødesteder er udtaget til strejke.

Der er endnu ikke forhandlet et nødberedskab på plads, som kan sikre, at fødeafdelingerne kan fungere under en konflikt.

Disse to fødesteder er udtaget til strejke:

Kolding

Aarhus

Disse 14 fødesteder er udtaget til lockout:

Rigshospitalet

Herlev

Holbæk

Odense/Svendborg

Herning

Holstebro

Viborg

Randers

Horsens

Aarhus

Aalborg

Hjørring

Thisted

Kilder: Jordemoderforeningen

ritzau