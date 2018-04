Ekspert efter uforløste maratonforhandlinger: Arbejdsgivere skal bevare den nyvundne ledelsesret

Mere end 14 timer skulle der gå, før parterne natten til søndag gik hver til sit.

De 14 timer var ikke nok. Derfor genoptages forhandlingerne i morgen i Forligsinstitutionen, og det helt store tema bliver nok engang løn.

Det var ellers en af forhandlingernes helt store knaster, lærernes arbejdstidsaftale, der var i fokus i den daglange maratonforhandling lørdag. Det endte altså, uden at parterne nåede til enighed.

Det er imidlertid ikke noget bekymrende signal, at forhandlinger endte uforløst ud på de sene nattetimer, vurderer Laust Høgedahl, der er postdoc ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

»Det er bestemt et positivt tegn. Når man forhandler så længe, er det, fordi parterne stadig vil drøfte tingene med forligsmanden og med hinanden. De bestræber sig på at lave reelle forhandlinger«, siger Laust Høgedahl.

Det er dog samtidig hans vurdering, at arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne står med en ualmindelig svær opgave foran sig med lærernes arbejdstid.

»Med lønnen har man et naturligt midtpunkt, man kan bevæge sig ind imod. Men her er det et meget principielt spørgsmål. Det er enten-eller. Michael Ziegler indfangede udfordringen meget billedligt i 2013, da han sagde, at man ikke kan være halvt gravid. Det er lidt den samme situation, parterne står over for nu igen«, siger han.

Musketereden holder fortsat

Forhandlinger om lærernes arbejdstid er noget, lønmodtagerorganisationerne står last og brast om. Det er kernen i solidaritetspagten – bedre kendt som musketereden – at arbejdstiden igen skal reguleres igennem aftale mellem parterne.

Talrige offentlige ansatte var derfor lørdag morgen mødt op med røde faner foran Forligsinstitutionen. Det skulle nok engang slå fast, at eden fortsat står ved magt. Alle fagbevægelsens forhandlere var ligeledes mødt op, selv om det kun var de kommunalt ansatte, der skulle forhandle med forligsmand Mette Christensens medvirken.

Det betyder med andre ord, at pædagoger, kontoransatte og sygeplejersker tilsyneladende stadig er indstillet på at gå på barrikaderne i sympati for lærerne og deres krav om en ny arbejdstidsaftale. Hvis det kommer så vidt.

Over for DR har de kommunale arbejdsgiveres chefforhandler Michael Ziegler givet udtryk for, at musketereden vanskeliggør forhandlingerne. Men også at han tror på, at der trods alt kan landes en aftale, fortalte han i samme omgang.

Ledelsesretten må forblive

Overenskomstforhandlingerne endte i 2013 som bekendt med en omfattende lockout af alle landets lærere. Efter 25 dages konflikt vedtog et flertal i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten og Liberal Alliance Lov 409, der nu regulerer lærernes arbejdstidsforhold. Det er den lov, der nu er roden til uoverensstemmelser mellem parterne.

Men selv om det ser vanskeligt ud, er det ikke en umulig opgave at nå hinanden på det punkt, vurderer Høgedahl.

»Pointen er, at man skal fra lov og tilbage til en overenskomstaftale. Hvis det skal lykkes, skal elementer og kernen af Lov 409 bevares. Det vil sige, at arbejdsgiverne skal beholde den vundne ledelsesret«, siger Laust Høgedahl, der ikke tør spå om, hvordan det hele ender.