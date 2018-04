Megafusion af 1,5 millioner lønmodtagere bliver afgjort i dag Der har været drama til det sidste. Men efter flere års flirteri siger LO og FTF nu sandsynligvis ja til hinanden og skaber en faglig mastodont med 1,5 millioner medlemmer.

Det kan blive en historisk dag i dansk fagbevægelse.

For alt imens de tilspidsede overenskomstforhandlinger går ind i sin afgørende fase, sætter hundredvis af delegerede fra landets to største hovedorganisationer i dag kursen mod Odense. Her skal to adskilte kongresser beslutte, om LO og FTF skal smelte sammen til én stor og ny hovedorganisation.

STORFUSION LO organiserer knap 1 million medlemmer fordelt på 18 fagforbund. Herunder 3F, FOA, HK og Dank Metal. Til kongressen har de 400 delegerede. FTF organiserer 450.000 medlemmer fordelt på 70 medlemsorganisationer. Herunder Dansk Sygeplejeråd, Bupl og Finansforbundet. Til kongressen har de 250 delegerede. Ender det med en fusion, kommer den nye ledelse til at således ud: LO-formand Lizette Risgaard bliver formand for den nye organisation

FTF-formand Bente Sorgenfrey bliver næstformand. Hovedorganisationen har endnu ikke fået et navn. Vis mere

Ender det med fusion, får Danmark en ny faglig mastodont med 1,5 millioner medlemmer bag sig. Og det vil uden tvivl styrke den danske fagbevægelse, siger Nana Wesley Hansen, der er lektor ved Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier, FAOS, på Københavns Universitet.

»Det er en historisk situation. Den nye hovedorganisation vil kunne stå langt stærkere over for arbejdsgivere, der også er stærkt centraliseret. Der er Dansk Arbejdsgiverforening med Dansk Industri, der er Moderniseringsstyrelsen på det offentlige arbejdsmarked, og tendenser til at staten koordinerer stærkere med kommuner og regioner«, siger Nana Wesley Hansen.

Den betragtning deler Laust Høgedahl, der er post.doc. ved center for arbejdsmarkedsforskning på Aalborg universitet.

»Den nye organisation vil få en tung stemme, som først og fremmest kan bruges til at præge det politiske niveau. Der er både de formelle dele med høringssvar, men man får også kræfter til i højere grad at sætte en dagsorden og præge den offentlige mening«, siger Laust Høgedahl og sammenligner en ny organisation med Dansk Arbejdsgiverforening.

»DA har virkelig arbejdet intensivt med at være udadvendte og dagsordensættende de seneste 8-10 år. Det vil fagbevægelsen formentlig kunne matche med en ny hovedorganisation«, vurderer han.

Fusion udhuler fagligt fællesskab

Flirteriet mellem FTF og LO har stået på i flere år, men der har bestemt ikke været tale om kærlighed ved første blik. Blandt andre har landets største fagforening 3F, der udgør en fjerdedel af LO, længe anbefalet et nej.

I går vendte bestyrelsen på Kampmannsgade imidlertid på en tallerken og anbefaler nu et ja, hvilket forbundsformand Per Christensen kaldte »en kæmpestor sejr for 3F«. Dermed er der udsigt til et overvældende flertal på LO's kongres. Men i sidste ende kræver det et flertal på to tredjedele ved begge kongresser, der afvikles sideløbende med hinanden bag lukkede døre i Odense Koncerthus. Det kræver med andre ord mindst 266 ja-stemmer blandt LO’s 400 delegerede og 166 blandt FTF’s 250 delegerede før fusionen bliver en realitet.

Selv om meget tyder på en fusion, findes der stadig enkelte modstandere. Det gælder blandt andet Finansforbundet, der organiserer medarbejdere i den finansielle sektor, og Prosa, der organiserer 16.000 it-professionelle.

»Det giver naturligvis mening at samle alle tropperne, og vi ser også et fagligt fællesskab med både mureren og den ufaglærte. Men fusionen er bare LO, der videreføres. Det er samme måde at anskue tingene på og arbejde på«, siger Prosa-formand Niels Bertelsen.

Man har valgt en struktur, hvor størrelse og indflydelse hænger sammen, mener Niels Bertelsen. Det kan blive en barriere for de mange mindre foreninger i FTF, som bliver tvunget til at slå sig sammen, hvis man vil have reel indflydelse, siger han.

»Jeg frygter, at det vil udhule det faglige fællesskab, som er kernen i det hele. En af grundene til, at LO taber så mange medlemmer, er, at de er blevet for store«, siger Niels Bertelsen.

Forklaringen på LO’s medlemstab er næppe entydig, men virkeligheden er, at paraplyorganisationen hvert år mister omtrent 20.000 medlemmer. Derfor er der i høj grad tale om et fornuftsægteskab, siger Laust Høgedahl.