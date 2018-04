Forligsen: »Kaffen er ikke god, men der er rigeligt af den«

Der er spænding til det sidste, når først overenskomstforhandlinger er havnet i Forligsinstitutionen. Berørte lønmodtagere kender først deres skæbne, når forligsmanden træder ud af forhandlingslokalet flankeret af parternes topforhandlere. Og det er hende, der har ordet, når dommen over forhandlingerne bliver kendt.

Siden marts er der i båndsløjfe blevet vist dramatiske billeder af knap hundrede lønmodtagere med farverige skilte, T-shirts og slagsange, som gang på gang har taget imod deres forhandlere på Sankt Annæ Plads i København. Men hvad der foregår, fra dørene er smækket i, og til parterne knap et døgn senere kommer ud – nogle gange fortrøstningsfulde, oftest bekymrede – er som en sort boks.

Derfor kunne man let foranlediges til at tro, at Michael Ziegler og Anders Bondo Christensen sad på hver sin side af bordet og udkæmpede verbale sværdslag. Virkeligheden er dog ganske udramatisk. Virkeligheden er nærmest en smule kedelig.

Politiken har i løbet af tirsdagen talt med flere af forhandlerne i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen havde indkaldt både stat, region og kommuner til at finde en endelig løsning.

En af dem er Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne. Selv om han er en garvet forhandler, er det første gang, han er under forligsmandens jurisdiktion.

»Vi har vores base i rum 330, der ligger på tredje sal. Det er et lokale på 10 gange 10 meter med et stort mødebord centralt«, fortæller Benny Andersen.

Her sidder socialpædagogernes formand med forhandlere på både det regionale og kommunale område i det såkaldte Forhandlingsfællesskab. Det er godt og vel 12 politisk valgte og 15-16 sekretariatsmedarbejdere, fortæller han.

Forligsinstitutionen har tre etager. På de to øverste etager er der en lang midtergang med mere end ti lokaler på mellem 10 og 20 kvadratmeter fordelt til højre og venstre. De fleste skulle angiveligt være taget i brug tirsdag. Forligsmandens kontor ligger på første sal, og det er normalt her, parterne bliver kaldt ned, når Mette Christensen finder det nødvendigt. Men på forhandlingernes sidste dag har hun – i hvert fald i skrivende stund – sat sig på sidelinjen og ladet parterne forhandle med hinanden, fortæller Benny Andersen.

»Vi mødtes indledningsvis i den store arbejdsretssal, fordi vi er så mange i denne omgang. Derefter har hun overladt det til os selv. Så mødes vi med arbejdsgiverne, kalder hinanden ind og arbejder videre på de knaster, der skiller os fra hinanden og teknikken bag«, siger han.

Meget af tiden går derfor med at vente på modparten. Og den tid bliver brugt på knap så meget overenskomstteknik.

»Vi spiller et kortspil, der minder om stratego. Så har vi kilovis af slik og chokolade og müslibarer til de sunde. Kaffen er ikke god, men der er rigeligt af den. Der er rigtig meget ventetid«, siger Benny Andersen.

Matadormix i matadormængder

Slik mangler der tydeligvis heller ikke. Skal der findes en fællesnævner, er det en tilsyneladende absurd mængde slik. Fortrinsvis Haribo-klassikeren Matador Mix.

»Normalt spiser jeg meget lidt slik. I den her periode har jeg spist for et helt år«, siger Bert Asbild, der er formand for Danske Bioanalytikere.

Selv om der opstår en vis mystik om, hvad der foregår bag Forligsinstitutionens vægge, mener Bert Asbild ikke, at det adskiller sig nævneværdigt fra normale forhandlinger.