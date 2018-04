750.000 danskere får ikke sparet op til pension Eksperter jubler over arbejdsmarkedspensioner, der sikrer lønmodtagerne en tryg alderdom. Men trekvart million mennesker er nærmest pensionsløse. Minister vil nu undersøge problemet.

Har du et fast arbejde og en automatisk arbejdsmarkedspension, er der gode chancer for, at din pensionsopsparing skal tælles i millioner, når du en dag skal bruge den. De fleste danskere er sikret økonomisk tryghed i alderdommen takket være de verdensberømte danske arbejdsmarkedspensioner.

Men ikke alle deltager i festen. Omkring 750.000 danskere i alderen 25-59 år sparer slet ikke eller kun i begrænset omfang op til pension, viser en opgørelse fra Finansministeriet, der har målt pensionsindbetalingerne over en femårig periode.

40 procent af gruppen tæller danskere på overførselsindkomster, som ikke har en arbejdsmarkedspension, fordi de ikke arbejder. Dertil kommer langt over 400.000 danskere, der arbejder som freelancere, vikarer, deltidsansatte eller selvstændige uden en fuldautomatisk pensionsordning. Samlet set har antallet af ’pensionsløse’ danskere nået et bekymrende omfang, mener flere eksperter.

Vi er nødt til at blive klogere på denne restgruppe, finde ud af, hvem det er, vi er ved at tabe i pensionssystemet, og hvordan vi i givet fald kan få gjort systemet mere socialt og retfærdigt Kristian Jensen, finansminister (V)

»750.000 er et stort tal. Så stort et antal er et problem, når man gerne vil sikre, at alle ender med at have en fornuftig pension. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at problemet bliver mindre«, siger professor Bent Greve, som er velfærds-, skatte-, og arbejdsmarkedsforsker på Roskilde Universitet.

Gruppen af pensionsløse vil stige

Eksperterne er ikke i tvivl om, at gruppen af mere eller mindre pensionsløse danskere vil stige de kommende år. Færre vil have faste, langvarige arbejdsforhold på et arbejdsmarked, hvor færre af samme grund er dækket ind af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

»Tendensen er, at flere af os får længere mellem de faste ansættelser, og nogle får aldrig et fast arbejde«, siger professor Peter Olsén, medforfatter på et netop afsluttet forskningsprojekt om emnet på Roskilde Universitet: »I fremtiden risikerer vi, at flere lønmodtagere får svært ved at forudsige og planlægge deres liv. Den udvikling er især drevet af arbejdsgivernes ønske om at kunne trække folk ud og ind af produktionen alt efter behov, og uden at de behøver afregne feriepenge og pensioner«, siger han.

Den britiske arbejdsmarkedsøkonom og forsker Guy Standing er overbevist om, at globaliseringen og et deraf følgende større udbud af arbejdskraft fra lande med lavere løn vil bane vejen for et voksende såkaldt prækariat: en ny socialgruppe bestående af vikarer, freelancere og andre midlertidigt ansatte, som ikke får del i de rettigheder, der omfatter den overenskomstdækkede arbejdsstyrke, uanset om det er barselsorlov, feriepenge eller obligatoriske pensionsordninger.

I tredje kvartal af 2017 svarede 12,6 procent af alle lønmodtagere i en undersøgelse fra Danmarks Statistik, at de var midlertidigt ansat. Det svarer rundt regnet til 318.000 personer – en stigning i antallet af midlertidigt ansatte på langt over 100.000 hoveder over en syvårig periode.