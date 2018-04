Aftale om spisepause kan smuldre

Kårderne er faldet, og musketereden er brudt. Tidlig onsdag morgen kunne læger, sygeplejersker og lærere se LO-forbundene med FOAs Dennis Kristensen i spidsen takke ja til en aftale uden resten af fagbevægelsens musketerer.

Ifølge Politikens oplysninger sikrer aftalen en lønramme på 8,1 procent, et opgør med det såkaldte privatlønsværn og et løfte om eller en ’betryggelse’ af, at Danske Regioner ikke vil pille ved den betalte frokostpause. Og netop spisepausen er et springende punkt og roden til den ballade, der er opstået blandt lønmodtagerne.

Aftalen er underlagt tavshedspligt, og Politiken har dermed ikke set den konkrete aftale. Men flere af hinanden uafhængige kilder i fagbevægelsen fortæller, at der er tale om et såkaldt 'sidepapir' eller et ’forståelsespapir’. Et papir der bliver vedlagt, men ikke skrevet ind i overenskomsten. Og det er netop forklaringen på, at knap 100.000 lønmodtagere fra FTF og Akademikerne valgte at stå udenfor, siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz.

»For os at se, er frokosten en ret, vi har haft siden 1921. Og frem til efteråret har der aldrig været nogen tvivl. Men den tvivl fik Moderniseringsstyrelsen skabt, og den skal fejes af bordet. Og det var derfor vores krav, at den blev sikret i overenskomsten, men det fremgår ikke af det delforlig, der blev indgået. Jeg har ikke set den nøjagtige formulering endnu, men ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at den stadig ikke er en sikret ret«, siger Lisbeth Lintz.

Spisepause var ikke en kardinalsag for alle

I Dansk Metal, der sammen med blandt andet FOA, Socialpædagogerne og HK Kommunal har underskrevet aftalen, er man ikke bekymret:

»Vores holdning er, at vi har hele tiden haft en betalt spisepause. Så vi har ikke set en grund til at prøve noget af, som ikke er et problem. Den betalte spisepause har aldrig været en kardinalsag for os i de her forhandlinger. Og jeg er ikke bekymret for, at nogle skulle begynde at pille ved den«, siger René Nielsen, der er næstformand i Dansk Metal.

Der er dog en overvejende sandsynlighed for, at aftalen om spisepausen knap er det papir værd, det er skrevet ned på.

Det vurderer arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, Laust Høgedahl. Da han ikke har set aftalen, vil han ikke forholde sig til den konkrete tekst, men generelt kan bilag ikke ses som en overenskomstmæssig ret, fortæller han.

»Står det i overenskomsten, er det en klokkeklar ret. Ligger det som bilag, er det i højere grad op til fortolkning. Der er en grund til, at du skriver ting i en overenskomst, for der binder det«, siger Laust Høgedahl og trækker tråde tilbage til forhandlingerne i 2015.

»Lærerne endte med et bilag om at se på arbejdstiden. Umiddelbart efter viste det sig, at parterne havde forskellige opfattelser af, hvordan det skulle forstås. Lærerne må nok erkende, at det blot var en hensigtserklæring uden retlig gyldighed«, siger Laust Høgedahl.