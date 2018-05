Lærernes kredsformænd: Protest-nej er ved at blive til et pragmatisk ja

Fra på fredag skal alle medlemmerne af Danmarks Lærerforening afgøre, om de godtager eller forkaster det kompromis om lærernes arbejdstid, som blev udfaldet af overenskomstforhandlingerne i sidste måned.

»Vi er ude i et grundlæggende trosspørgsmål. Tror vi på konflikt igen? Det er der ikke særlig mange, der gør«, siger Anders Petersen, formand for Kolding Lærerkreds.

Ifølge en rundringning, som Politiken har foretaget blandt 68 kredsformænd, tegner der sig en overbevisende opbakning til OK18-forliget. 79 procent af kredsformændene vurderer, at det bliver et ja.

Afstemningen er et ikke-valg. Vi kan stemme nej i trods eller ja med pistolen for panden Rikke Jørgensen, Brøndby Lærerforening

Men mellem de mange medlemsmøder, som kredsformændene lige nu drøner rundt til, berettes der om vrede og dyb skuffelse over, at det efter måneders maratonforhandlinger endnu en gang ikke lykkedes parterne at lande en ny aftale.

»Mange er frygtelig frustrerede over udsigten til at skulle vente tre år mere på en ny aftale. Det var slet ikke, hvad lærerne havde håbet på, eller hvad de og folkeskolen havde fortjent«, siger Mette Brendstrup Laursen fra Faxe og Vordingborg Lærerkreds.

Hverken ja eller nej

Selv om langt størstedelen af kredsformændene ifølge Politikens undersøgelse anbefaler deres medlemmer at acceptere forliget, der forpligter Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation til at gå i dialog om en ny aftale frem mod OK21, er der altså på ingen måde »halleluja-stemning« ude i kredsene, som en formand udtrykker det.

»Afstemningen er et ikke-valg. Vi kan stemme nej i trods eller ja med pistolen for panden. Jeg opfordrer folk til at mærke godt efter og sætte sig ind i tingene, inden de beslutter sig«, siger Brøndby-kredsens formand Rikke Jørgensen, der selv stemmer og anbefaler et ja.

Lovgiverne har stadig meget prestige i lov 409, så hvordan skal man kunne give aftaleretten tilbage til KL og Lærernes Centralorganisation? Jeg går ud fra, at der kommer en ny aftale, men det er virkelig op ad bakke Helen Sørensen, formand for Herningegnens Lærerforening

I Sønderborg forklarer kredsformand Annette Iversen van Buren, at det er et meget følsomt emne, hvordan medlemmerne forholder sig til OK-aftalen. Derfor anbefaler hun som kredsformand hverken ja eller nej. Men hun fortæller åbent – ligesom den femtedel af de formænd, der i Politikens rundringning anbefaler hverken/eller – hvad hun selv stemmer. I hendes tilfælde ja.

»Vi kan simpelthen ikke blive ved med at drive folkeskole med mistillid. Men jeg tror på, at hvis vi lærere skal have en chance, er konflikten ikke en mulighed«.

Hillerød Lærerforening anbefaler ikke det ene frem for det andet for at rumme de lærere, der er så skuffede i kølvandet på OK18, at de ikke kan se sig selv i aftalen.

»Uanset hvad resultatet bliver, håber vi på høj stemmeprocent, så vi kan få en klar udmelding fra medlemmerne«, siger formand Zacharias Jensen.

Frygten er flere steder, at mange medlemmer helt undlader at stemme.

Mange af de kredsformænd, som Politiken har været i kontakt med, fortæller, at den værste storm efter OK18 har lagt sig. Kort efter afslutningen på forhandlingerne sad »lockout-følelserne uden på tøjet«, som en af kredsformændene forklarer. Men der meldes foreløbig ikke om nogen organiserede nej-kampagner, og på de sociale medier er de kritiske røster fadet ud, siger formændene.

»Mange medlemmer er gået fra protest-nej til en mere pragmatisk tilgang«, forklarer Københavns kredsformand, Lars Sten Sørensen.

Nu er håbet over hele landet, at der kommer et langt bedre samarbejdsklima mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Mange kredsformænd har derfor tiltro til, at det kommende kommissionsarbejde, hvis det bliver et ja, kan være med til at forbedre lærernes arbejdsforhold.

»Jeg tror på, at en kommission er den rigtige løsning. Nu har vi i princippet tre år til at skabe et fælles billede af, hvad der er folkeskolens udfordringer, og på den baggrund finde nogle konstruktive løsninger«, siger Kim Jørgensen fra Varde Lærerkreds.