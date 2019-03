12 års nedskæring presser Arbejdstilsynet

100 millioner kroner ekstra

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der organiserer mange af Arbejdstilsynets medarbejdere, mener, at der er brug for at tilføre mindst 100 millioner kroner ekstra for at genrejse tilsynet.

Derfor er der faktisk brug for, at politikerne leverer handling og ikke kun flotte ord på det her område Morten Skov Christiansen, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

»Det er nu, der skal komme en politisk aftale, som løfter Arbejdstilsynet med mindst 100 millioner, men også får lagt ro på området, så Arbejdstilsynet ikke hvert eneste år skal sidde bekymret tilbage for, hvad de har at gøre godt med næste år, så de tilsynsførende også skal være usikre på, om de har et arbejde, når vi skriver 1. januar. Det er uacceptabelt, og det er ikke godt for arbejdsmiljøindsatsen, og derfor er der faktisk brug for, at politikerne leverer handling og ikke kun flotte ord på det her område«, siger Morten Skov Christiansen, der er næstformand i FH.

Beskæftigelsesministeren har indkaldt alle Folketingets partier til temamøder i arbejdsmiljøforhandlingerne, og snart går de egentlige forhandlinger i gang. Politikerne på begge sider af den politiske fløj erklærer sig klar til at genoplive tilsynet.

»Vi skal tilbage til et niveau fra omkring 2015. Men det er absolut minimum«, siger Socialdemokratiets arbejdsmiljøordfører, Lennart Damsbo. Efter ministerens udmelding har han tiltro til, at de kan nå en aftale, inden der skal varsles fyringer.

»Det, vi kan gøre nu, er at sikre, at forhandlingerne bliver afsluttet, inden der skal ske afskedigelser, og sikre, at aftalen kommer til at ligge på et niveau, så vi er sikre på, at Arbejdstilsynet har en styrke, der modsvarer de forventninger, vi har, og at de faktisk kan løse opgaven«.