Kok har fået nok: Det er løndumping af værste skuffe. Kalkuleret og organiseret løndumping

Jeg har lige sagt mit job op. Seks måneder blev det til denne gang. Jeg er faglært kok og har stået i lære på gode restauranter under dygtige køkkenchefer. Jeg fik guldmedalje til min eksamen. Blev klassens kammerat.

Siden har jeg arbejdet mig op til en souschefstilling. Jeg er god til mit arbejde. Fagligt stærk, engageret og vellidt blandt mine kolleger.

Jeg elsker at være i køkkenet. Duften. Varmen. Stemningen. Sammenholdet. Følelsen, når den sidste tallerken forlader klappen. Samspillet på en travl aften. Jeg elsker mit arbejde, men siger alligevel op.

Det sidste halve år har jeg arbejdet på en lille restaurant i indre by. Et populært og velbesøgt sted med de helt rigtige naturvine og inden længe en anbefaling i både White Guide og Michelin. Udadtil en velfungerende og dejlig arbejdsplads med masser af søde kolleger.

I min sidste måned var jeg skemalagt 226 timer. Dertil kommer omkring 35 timers overarbejde. Altså omkring 250 timers arbejde på én måned. Måneden før arbejdede jeg omkring 210 timer og inden da cirka 225. Min kontrakt foreskriver godt nok en 37-timers arbejdsuge, men en paragraf om ’overarbejde i rimeligt omfang’ retfærdiggør åbenbart de mange ulønnede overarbejdstimer. Det bringer min timeløn for november ned på 112 kroner. Jeg er faglært i en ledende stilling. Det er løndumping af værste skuffe. Kalkuleret og organiseret løndumping.

Jeg har set elever, der var så pressede, at de kastede op før service, og kokke, der blev verbalt eller fysisk overfuset af køkkenchefen for øjnene af hele restauranten. Som elev var stemningen i køkkenet indimellem så trykket, at man bare ventede på, at nogen skulle dumme sig, så souschefen kunne kaste sig over ham. Når det skete, kunne man slappe af og tænke: Godt, så er fokus på ham hele dagen, ikke på mig. Tænk at ønske det for sine kolleger og venner.

Colin Jollmann. Foto: Privat

Det er symptomer på en syg kultur. En ja tak-kultur, hvor der ikke er plads til at udfordre og stille spørgsmål. Hvor tingenes tilstand bliver accepteret uden indvendinger. Dårligt arbejdsmiljø? Ja tak! Ingen overenskomst? Ja tak! Lav løn? Ja tak! Ingen tillæg? Ja tak! Sådan er det bare at arbejde i køkken. Det er holdningen.

Men hvad adskiller min branche fra andre håndværksfag? Uddannelserne har næsten samme længde og opbygning. Men ville en blikkenslager acceptere en ulønnet prøvevagt? Ville en murer udføre aftenarbejde uden tillæg? Ville en tømrer arbejde 250 timer og kun få løn for en tredjedel? Svaret er selvfølgelig nej.

Uden overenskomst har restauranter frit spil til at udnytte alle de smuthuller og uklarheder, der er i lovgivningen. En kedelig tendens, der ifølge 3F bliver stadig mere almindelig i branchen. Kokken før mig accepterede det, og min afløser vil sikkert også acceptere det. Så hvem siger fra?



Helt ærligt, jeg ved det ikke. Men nu har jeg sagt, hvad jeg synes. Måske er der nogen, der giver mig ret. Måske er det bare for sent at ændre noget. Måske er branchen så gennemsyret af kulturen, at der ikke kan rettes op og ind.

Faktum er, at kun 11 af 26 stjernerestauranter i Danmark har overenskomst. Ikke at det nødvendigvis betyder dårlige arbejdsforhold. Men det betyder, at de bevidst har fravalgt de bedst mulige forhold og den størst mulige sikkerhed for deres ansatte.