Ny identitetskontrol lukker 2.600 fupbutikker på nettet »Et gennembrud«, siger bagmandspolitiet om effektiv kontrol, der afslører it-kriminelle, som udsætter danskere for svindel på nettet.

Bagmandspolitiet har svært ved at skjule begejstringen.

For første gang i flere år falder antallet af henvendelser fra borgere og organisationer, der mener, at de er blevet snydt og bedraget af fupfirmaer på nettet.

»Det ser lovende ud«, siger specialkonsulent i bagmandspolitiet Henrik Vestergård Nielsen med direkte henvisning til en ny, enkel og uhyre effektiv identitetskontrol for alle danske domænenavne.

Kontrollen er udviklet af Dansk Internet Forum (Difo) og DK Hostmaster, der administrerer og forvalter godt én million danske domænenavne på nettet.

Her skal alle danske domæneejere nu registrere og identificere sig via deres NemID, mens alle udenlandske ejere af danske domæner bliver underkastet en særlig kontrol-screening, der vurderer risikoen for fup.

2.600 fupbutikker lukket på 5 mdr.

Ved den mindste mistanke bliver de udenlandske domæneejere bedt om at identificere sig, og sker det ikke, bliver domænet ganske enkelt lukket ned.

På bare fem måneder har den nye kontrol lukket 2.600 formodede fupbutikker i .dk-zonen, og det svarer til et fald i antallet af fupdomæner på 85 procent, fortæller Jakob Bring Truelsen, direktør i DIFO og DK Hostmaster.

»Vi føler selv, at vi har knækket koden med en identitetskontrol, der virker, og vi fortsætter selvfølgelig kontrolindsatsen«, siger han.

Hos bagmandspolitiet kalder Henrik Vestergård Nielsen den nye kontrol for et gennembrud.

Næsten 1.700 formodede fupfirmaer har bagmandspolitiet beslaglagt og lukket ned i 2016 og 2017, og alle forventede, at bunken af nye sager ville vokse til nye højder.

Men nu falder antallet af anmeldelser, og faldet er markant.

»Vi håber, at der er en sammenhæng, og at det fortsætter. Og vi håber, at den nye kontrol fremadrettet vil lette vores arbejde«, siger Henrik Vestergård Nielsen og tilføjer:

»Vi har oplevet et stort pres på området, og kontrollen kan forhåbentlig blive et af vores vigtige værktøjer og en stor hjælp i kampen mod svindel på nettet«.

Udtjente domæner genoplivet

Den danske identitetskontrol er ifølge DIFO den første af sin art i verden, men den omfatter udelukkende .dk-domæner. Dermed kan it-kriminelle fuppe videre i andre landes domæne-zoner, erkender Jakob Bring Truelsen.

»Vores opgave er jo at få styr på vores egen zone, og her har vi nu gjort det mere sikkert for danske forbrugere at købe ind i danske webbutikker. Men vi kan håbe, af vores model kan inspirere andre lande, for de er velkommen til at bruge den«, siger han.

Overalt i Europa bliver udtjente og nedlagte domænenavne opkøbt og genoplivet af it-kriminelle, der opbygger store netværk af fupfirmaer i forsøget på at fange de købelystne forbrugere – og få dem til at kaste penge efter fiktive, kopierede eller defekte møbler, tøj, smykker eller cykler. Som tidligere omtalt i Politiken blev flere end 20.000 danskere sidste år snydt for mere end 38 millioner kroner i hurtige nethandler, hvor varerne enten aldrig dukkede op eller var kopier eller umulige at bruge, bytte og erstatte.