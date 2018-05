Tæt på politisk forlig om Airbnb: Mere kontrol, mindre fradrag og måske færre udlejningsdage Politisk aftale kan begrænse de gavmilde skattefradrag på dyre ejerboliger i København. men der er fortsat uenighed om, hvor mange dage borgerne kan leje privaten ud via Airbnb.

Lejer du også privaten ud via Airbnb, er der al mulig grund til at få styr på skatten.

fakta Sådan fungere reglerne i dag Har du en ejerbolig, har du som udgangspunkt et skattefrit bundfradrag på 24.000 kroner. Alt det, du tjener op til dette beløb, er skattefrit.

Ellers kan du skattefrit tjene et beløb, der svarer til 1,33 procent af den ejendomsværdi, der står på din årsopgørelse.

Et eksempel: Du lejer din bolig ud i to måneder og får en samlet indtægt på 33.000 kroner inklusive din lejers betaling for el, vand og varme.

Din ejendomsværdi er opgjort til 2,1 millioner kroner på årsopgørelsen og med et bundfradrag på 1,33 procent af dette beløb, kan du skattefrit tjene 28.000 kroner. Dermed skal du alene indberette og betale skat af de sidste 5.000 kroner.

Også som lejer eller andelshaver har du et skattefrit bundfradrag. Det beregner du ved at tage 2/3 af din årlige boligafgift/husleje inklusive aconto-varme og eventuel boligstøtte.

Et eksempel: Du tjener 33.000 kroner på udlejgning i et år og har en årlig boligafgift alt inklusive på 60.000 kroner. Men du må skattefrit tjene 40.000 kroner på din private udlejning (2/3 af de 60.000 kroner) og skal altså ikke indberette en krone. Vis mere

Regeringen og en række forligs-partier er tæt på at lande en aftale, der på samme tid skærper den kommunale skattekontrol, og indfører et nyt, fælles fradrag for alle de boligtyper, der bliver lejet ud via den verdensomspændende udlejningsportal.

Med aftalen kan alle Airbnb-værter i fremtiden højest tjene 28.000 kroner skattefrit om året, og det gælder uanset om det er en lejebolig, en ejerbolig eller en andelsbolig, der bliver lejet ud.

Alle indtægter derover skal indberettes til Skat.

Slut med høje skattefradrag

Bliver det nye fælles fradrag en realitet, kommer det især til at gøre ondt på ejerne af de dyreste boliger i hovedstadsområdet og Århus.

Hidtil har det nemlig været muligt at beregne fradraget som en procentdel af ejendommens værdi.

For de dyreste boliger har det, i nogle tilfælde, udløst skattefradrag i størrelsesordenen 40.000 kroner eller mere.

Men denne beregningsmetode bliver helt skrottet, hvis ellers aftalen kommer i hus.

»Vi kan se at det er gået ned ad med hoteludlejningen i årets første måneder, og vi frygter, at det blandt andet skyldes hele dette ukontrollerede udlejningsmarked, der er opstået i folks private hjem«, siger Katia Østergaard, direktør i Horesta, hotel-, restaurant- og turisterhvervets branche- og arbejdsgiverorganisation.

»Så vi håber på et hurtigt forlig, hvor der kommer styr på den sorte økonomi, der vokser ud af de mange Airbnb-udlejninger«.

Mere kontrol i kommunerne

At dømme efter indholdet i den foreløbige forligspakke, er partierne rørende enige i, at der er brug for meget mere kontrol med de private udlejninger.

Af samme grund får landets kommuner, som en del af aftalen, ret til at samkøre en række offentlige registre og opsøge de borgere, der er mistænkt for at snyde med skatten, eller for at leje boligen ud længere tid end tilladt, erfarer Politiken.

Med aftalen bliver det blandt andet muligt at samkøre oplysninger i det Centrale Person Register (CPR), i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og i vand-, el- og varmeforbruget: Registre, der kan være med til at give kommunerne en fornemmelse af udlejningens omfang.

Hele bydele ramt af Airbnb-feber

I store byer som København og Århus ændrer hele boligkarreer og bydele nærmest karakter, når de faste beboere i stort tal rykker ud i ferietiden - for at give plads til Airbnb-indflyttere fra hele verden.

Også i Danmark har myndighederne haft store problemer med at sikre skattebetalingen og undgå en omsiggribende sort økonomi hos de stadig flere Airbnb-værter og gæster.

I 2016 tjekkede 732,.000 besøgende ind på et værelse eller i en lejlighed i Danmark, året efter nåede antallet af gæster op på 900.000, viser Airbnb’s egen statistik.

Airbnb skel selv indberette oplysninger

Anført af skatteminister Karsten Lauritzen (V), har regeringen i flere år forgæves forsøgt at lande en egentlig skatteaftale med topledelsen i Airbnb; en aftale, der forpligter portalen til selv at indberette alle oplysninger om de danske brugeres udlejningsaktiviteter.

På den måde kan danske skattemyndigheder nemt og enkelt tjekke om de danske Airbnb-værter husker at betale skat af deres indtægter. Ifølge flere kilder tæt på sagen, er aftalen med Airbnb fortsat afgørende for realiseringen af hele den politiske aftale.

Og selv om det angiveligt er tæt på, har Airbnb stadig ikke skrevet under.

Færre udlejningsdage - eller..

Hidtil har regeringen forsøgt at lokket Airbnb med løfter om højere skattefradrag og flere udlejningsdage til portalens brugere.

Men med den politiske aftale, der nu tegner sig, er der både skruet ned for fradrag og udlejningsdage.

Indtil i går var det nemlig også en fast del af aftalepakken, at Airbnb-brugerne højest kunne leje boligen ud 70 dage om året.

Oprindeligt spillede regeringen ellers ud med et forslag om minimum 90 årlige udlejningsdage, hvis Airbnb så til gengæld ville acceptere skatteaftalen, og indberette brugernes skatteoplysninger til Skat.