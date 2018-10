Stor international afsløring: Svindel med udbytteskat breder sig over hele Europa og når et samlet beløb på 410 milliarder kroner

Det blev kaldt danmarkshistoriens største skattetyveri, da statskassen blev drænet for 12,7 milliarder kroner i skandalen om udbytteskat.

Men Danmark var kun én brik i et langt større komplot som har ramt ni lande i Europa og tømt offentlige kasser for anslået 410 milliarder kroner. Tallet er sammensat på baggrund af lækkede dokumenter, myndigheders opgørelser og eksperters vurderinger.

Undersøgelsen er foretaget af DR og Politiken sammen med 17 andre europæiske medier og koordineret af den tyske researchorganisation Correctiv, og den har stået på gennem mere end et år.

De har stukket snablen ned i statskasserne Niels Winther-Sørensen, dr.jur.

En lille kreds af spekulanter stod bag komplottet, som i hvert fald går tilbage til 2005, og de fik opbakning fra en række af verdens største banker.

Medier i 12 lande samarbejder Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv.

Det afslører mere end 180.000 sider interne dokumenter fra blandt andet banker, finansvirksomheder og advokatfirmaer og fra tyske myndigheders efterforskning af den formodede svindel.

Sanjay Shah en del af kredsen

Gennem de kommende dage og uger bliver resultatet offentliggjort i 12 lande som artikler, dokumentarprogrammer, podcasts og i Tyskland endog som teaterforestilling.

»De har stukket snablen ned i statskasserne. En ting er at hjælpe folk med at spare penge i skat, men her handler det simpelt hen om at hive penge op af statskassen, og det har de vidst, de, der lavede det«, siger Niels Winther-Sørensen, dr.jur. og tidligere professor i skatteret, som har gennemgået en del af dokumenterne.

Afsløringerne bekræfter vores billede af et meget organiseret setup Steen Bechmann Jacobsen, Skattestyrelsen.

Blandt de spekulanter, som udtænkte planer, der gjorde det muligt at plyndre offentlige kasser i ni lande for milliarder, var fra begyndelsen den britiske statsborger Sanjay Shah, som anses for hovedpersonen også i det danske skattetyveri.

Afsløringerne viser, at han langtfra var alene, men en del af en gruppe kolleger, senere konkurrenter, som havde fået øje på samme fidus:

Når aktionærer får udbetalt udbytte af deres aktier, bliver der tilbageholdt kildeskat – i Danmark 27 procent. Nogle aktionærer, som bor i udlandet, kan få skatten tilbagebetalt.

Ved at handle aktierne hen over den dato, hvor udbyttet blev udbetalt, lykkedes det at få det til at se ud, som om flere havde krav på at få den samme skat tilbage. I første omgang gik tricket ud på at få skatten betalt tilbage to gange, med påstand om at huller i lovgivningen gjorde det muligt.

»Lige meget hvad: Det er for mig indlysende, at en skat, der kun er betalt én gang, kan du ikke kræve at få tilbage to eller flere gange«, siger Peter Løchte Jørgensen, professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet.