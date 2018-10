Vi er midt i et opsving: Men forbrugerne holder på pengene Normalt fyrer folk flere af deres penge af på forbrug under et opsving, men i dag bruger danskerne så lidt af lønnen på forbrug, at det aldrig er målt lavere.

Et opsving er i fuld gang, og beskæftigelsen skyder i vejret. Men midt i fremgangen udvikler en ting sig helt anderledes, end økonomer havde forventet: Danskerne bruger mindre og mindre af deres indkomst på forbrug.

Godt nok er privatforbruget vokset på det seneste, men det sker slet ikke med samme fart, som indkomsterne stiger med.

Det giver et fald i andelen af penge, danskerne bruger på forbrug – et tal, som kaldes forbrugskvoten.

Den har nu nået sit laveste niveau, siden man begyndte at måle på det i 1967, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE.

Udviklingen overrasker økonomer, der følger danskernes forbrug: »Forbrugskvoten er historisk lav. At den bliver ved at falde så langt inde i et opsving, er meget, meget usædvanligt«, siger cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank.

Når indkomsterne er vokset under tidligere opsving, er danskerne hver gang begyndt at bruge flere af deres penge på forbrug. Økonomer hæfter sig ved, at tidens ekstremt lave rente burde forstærke den effekt under det aktuelle opsving.

»For økonomer som mig er det faktisk lidt af en gåde, hvorfor de lave renter ikke i højere grad har sparket gang i økonomien«, konstaterer cheføkonom Signe Roed-Frederiksen fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar i sidste måned.

En fordel ved en lavere stigning i forbruget er en mindre belastning af miljøet. Mådeholdet mindsker desuden risikoen for, at danskerne over en bred kam er ved at gøre som i 00’erne, hvor mange optog så store lån, at de endte i en gældsfælde, da finanskrisen kom, påpeger AE.

Den opfattelse deler økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Han mener, at det private forbrug vokser i et ganske pænt tempo.

»Familierne opfører sig fornuftigt, og det er – i mine øjne – ikke et problem«, skriver Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en mail til Politiken.

Udviklingen er imidlertid ikke kun positiv, mener AE. Privatforbruget udgør omtrent halvdelen af det samlede bruttonationalprodukt og har stor betydning for økonomien som helhed. Især fordi også virksomhederne holder igen.

»Når virksomhederne holder igen med at købe ny teknologi, kan det betyde et problem for produktiviteten, og det svækker Danmarks konkurrenceevne«, siger AE-direktør Lars Andersen.

Opsvinget er skævt fordelt

Selv om ingen mener at have hele forklaringen på den historisk lave forbrugskvote, så er økonomer enige om en af årsagerne: Selv om danskernes formuer i gennemsnit er steget, så er opsvinget så skævt fordelt, at mange kun har oplevet meget lidt fremgang.

Boligpriserne er steget kraftigt i København i de senere år, men mange andre steder er priserne stadig lavere end før krisen. Forskellen mellem boligpriserne i og uden for København er nu er langt større end under opsvinget før finanskrisen, viser en sammenligning, Danske Bank har lavet til Politiken.

»Rigtig mange uden for storbyen har ikke fået en stigning i boligværdien, som gør, at de begynder at gå ud at bruge penge. Mange har stadig større lån i boligen, end den er værd«, siger Las Olsen.

Samtidig kommer det nuværende opsving især dem til gode, der i forvejen har de største indkomster, og det kan forklare noget af den lave forbrugskvote, viser en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. De højestlønnede er nemlig mindre tilbøjelige til at bruge flere penge.

Desuden har finanskrisen ændret synet på gæld, vurderer Jesper Bo Jensen, der er ekspert i finansiel forbrugeradfærd:

»De store biler er kommet tilbage under dette opsving, men vi lejer dem nu i stedet for at købe dem for lånte penge. Man ser i dag ned på folk, der tager for store lån til forbrug«.