Google investerer milliarder i datacenter ved Fredericia Stort datacenter skal huse 150 medarbejdere og kommer til at koste 4,5 milliarder kroner.

4,5 milliarder kroner. Så mange penge vil Google bruge på sit tredje datacenter i Danmark, der skal ligge på en mark i Taulov ved Fredericia.

Tilbage i 2015 købte Google de 73 hektar markjord, men mandag kunne man løfte sløret for de endelige planer. Det skriver Google Danmark i en pressemeddelelse.

»Placeringen af datacentret i Fredericia viser Googles stærke engagement i Danmark«.

»Det vil skabe nye danske arbejdspladser og bidrage positivt til økonomien, både lokalt og i resten af landet«, siger Malou Aamund, direktør for Google i Danmark, i en pressemeddelelse.

Og planerne vækker stor begejstring hos Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard (S).

»At Google lægger den investering i Fredericia er bare fantastisk. Det er ikke alene mange penge, der er tale om, men nok så vigtigt, at det giver en masse nye job af en type, som vi har manglet«.

»Og så er det ganske enkelt bare stort for kommunens image«, siger Jacob Bjerregaard til avisen Danmark.

1500 mand skal nu efter planen i gang med at omdanne det store erhvervsområde til store bygninger i flere etager.

Anlægsarbejdet kommer til at vare i flere år. I 2020 ventes første etape af datacentret at stå klar, og når hele centret står færdig i 2021 ventes 150-250 ingeniører, elektrikere og datafolk at være beskæftiget. Hvis man tager de afledte stillinger med i form af service og ydelser, anslås det, at Googles investering kan kaste 700 jobs af sig.

Og når Google tænder for strømmen, er det udelukkende strøm fra grønne energikilder, der leverer lys i lamper og servere.

Siden 2007 har Google officielt været CO2-neutralt, og virksomheden agter at indgå i partnerskaber med danske virksomheder for på sigt at øge Googles investeringer i grøn teknologi. Målet er at blive så energieffektiv som muligt, lyder det.

»Når vi som virksomhed ønsker at dække vores energiforbrug med 100 procent grøn energi, gør Danmarks stærke grønne profil det til et godt sted at investere«, siger Malou Aamund.

ritzau