Virksomheder finder lettere folk, men 31.000 job er ubesatte

Det er blevet lettere at finde ansatte i løbet af 2019, men der er stadig tusindvis af job, der ikke bliver besat.

Det seneste halve år har private virksomheder og det offentlige 61.110 gange ikke kunnet besætte en stilling med den profil, de ønskede. Det er et fald på cirka 1500, når man sammenligner med et halvt år forinden.

I lidt over halvdelen af tilfældene blev stillingen derfor slet ikke besat. Ellers var det en ansøger uden alle de ønskede kvalifikationer, der fik jobbet.

Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er offentliggjort torsdag.

Det er især jobopslag for social- og sundhedsassistenter og rengøring, som ikke bliver besat, men det gælder også butiksassistenter, pædagoger, mekanikere, tømrere og elektrikere.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kalder direktør Jacob Holbraad tallet for et af de alvorligste tal på det danske arbejdsmarked. Det skriver han på Twitter.

Virksomheder bør se mod Europa

DA ser gerne, at der bliver åbnet mere op for arbejdskraft fra udlandet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder det positivt, at antallet af forgæves rekrutteringer falder, men betegner det fortsat som 'højt'.

Han mener, at løsningen på udfordringen er at opkvalificere ledige frem for at åbne for mere udenlandsk arbejdskraft uden for EU, som virksomhederne ønsker.

Han peger på, at mange af de stillinger, der ikke bliver besat - herunder social- og sundhedsassistenter - kræver, at man kan tale dansk.

»60.000 forgæves rekrutteringer er for meget, men i første omgang bør virksomhederne altså se mod Europa efter nye hænder, hvis ikke de kan finde dem her«.

»Og så vil jeg da også gerne opfordre dem til - hvis ikke de allerede har gjort det - at bruge vores jobcentre, a-kasser og fagforeninger til at finde danske ledige«, siger han i en skriftlig kommentar.

ritzau