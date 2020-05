Kinas økonomi skrumper for første gang i årtier

Automatisk oplæsning

De omfattende tiltag for at inddæmme coronavirusset har fået Kinas økonomi til at skrumpe for første gang i årtier.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 6,8 procent i kvartalet fra januar til og med marts i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Kinas nationale statistikbureau (NBS), skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er den første negative vækst fra verdens næststørste økonomi, siden landet begyndte at offentliggøre tallene i begyndelsen af 1990'erne.

Bnp er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Den negative vækst på 6,8 procent er et stort fald fra seneste kvartal, hvor landets bnp steg med seks procent.

Forventningen til bnp'et for hele året er nu 1,7 procent. Det kan blive den laveste vækst siden 1976.

Udviklingen i Kina har betydning for Danmark

Cheføkonom i Dansk Industri (DI) Allan Sørensen forklarer, at Kina i løbet af en årrække har vokset sig til en økonomisk stormagt i verdensøkonomien.

Derfor har udviklingen i den kinesiske økonomi også stor betydning for resten af verden, herunder Danmark.

»Det er vokset til et af vores største eksportmarkeder, og mange danske virksomheder har datterselskaber og produktion i Kina«.

» Så det har utroligt stor betydning for både Danmark og resten af verden, hvordan det går i Kina«, siger Allan Sørensen.

Inddæmningen af coronavirusset har allerede kostet Kinas industri og detailhandel dyrt.

Industriproduktionen er faldet med 1,1 procent i marts. Det er en konsekvens af, at landets fabrikker har været lukket ned. Flere virksomheder er dog begyndt at åbne igen.

Detailhandlen faldt med 15,8 procent i marts, da mange forbrugere blev hjemme i frygt for smittefaren.

Ledigheden i byerne faldt til 5,9 procent, efter at tallet var steget til 6,2 i februar.

Den Internationale Valutafond (IMF) har advaret om, at coronavirusset vil skabe en global recession, der kan blive den største økonomiske nedtur siden 1930'erne.

