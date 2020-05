Coronavirus giver Danske Bank milliardtab Danske Bank kommer ud af første kvartal med minus på 1,3 milliarder kroner, men venter overskud for hele 2020.

Coronavirusset er en dyr omgang for Danske Bank og forventes at slagte størstedelen af bankens forventede overskud i år.

Danske Bank har valgt at nedskrive for 4,25 milliarder kroner til tab på udlån, som forventes at komme.

Nedskrivningen betyder, at banken kommer ud af første kvartal med et underskud 1,3 milliarder kroner.

Det er et markant fald fra samme periode sidste år, hvor banken omvendt fik et overskud på tre milliarder kroner. Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Nedskrivningerne skyldes især coronavirusset, hvor Danske Banks kunder er ramt. Det gælder blandt andet hotel- og transportbranchen.

Ud over coronavirusset skyldes hensættelserne forventede tab i oliebranchen, som Danske Bank har udlån til.

Olieprisen er faldet markant gennem 2020, hvilket blandt andet skyldes coronavirusset, som betyder markant mindre transport med bil og færre flyrejser.

Forventer milliardoverskud

Derudover har markedet været ramt af en priskrig mellem flere store olielande.

Den lavere pris har gjort det sværere for mange virksomheder i sektoren at tjene penge, og derfor forventer Danske Bank at måtte sluge nogle tab hos kunderne.

Trods underskuddet i første kvartal forventer Danske Bank for hele året at kunne lande et overskud på mindst tre milliarder kroner.

Danske Bank forventede oprindeligt et overskud på 8-10 milliarder kroner i 2020, men valgte tidligere i år at suspendere forventningerne på grund af coronavirus.

Det vil samtidig være et massivt fald fra sidste år. Dengang fik banken et plus på 15 milliarder kroner.

Danske Banks administrerende direktør, hollænderen Chris Vogelzang, understreger, at banken er polstret til at klare sig gennem den nuværende krise.

»Danske Bank er fortsat en af de mest velkapitaliserede banker i Europa, og vi er derfor godt rustet til fortsat at støtte vores kunder igennem krisen via en lang række initiativer, og dette er vores højeste prioritet«, siger han i en kommentar til regnskabet.

Hos børsmægleren Nordnet påpeger investeringsøkonom Per Hansen, at Danske Bank målt på nedskrivningerne er hårdere ramt af flere af konkurrenterne. Det kan dog skyldes mere forsigtighed.

Strammer krav til boligkøbere

Uanset hvad bliver 2020 ikke et år til Danske Banks historiebøger.

»Et overskud på minimum tre milliarder kroner i 2020 ligger væsentligt under det, som banken tidligere har meldt ud, og det som analytikere og investorer har taget udgangspunkt i«.

»Det er grundlæggende alt for lidt for en bank af Danske Banks størrelse«, siger Per Hansen.

Danske Bank valgte for nylig at droppe at udbetale udbytte til aktionærerne.

Det skete efter talrige opfordringer fra myndigheder og politikere, som har opfordret banken til at holde pengene indenbords under coronakrisen.

I sidste uge valgte banken desuden at stramme kravene til boligkøbere.

De skal fremme over som udgangspunkt stille med mindst ti procent af købsprisen. Tidligere var kravet fem procent.

