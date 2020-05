Rapport: Først efter 2021 vil USA's økonomi indhente det tabte

Automatisk oplæsning

USA's økonomi vil først begynde at vokse igen i anden halvdel af 2020 efter et første halvår med en historisk stor nedgang som følge af nedlukninger for at bremse spredning af coronavirus.

Det skønner Kongressens uafhængige budgetkontor, CBO, i en opdateret prognose tirsdag.

I indeværende kvartal forventer CBO et fald i den økonomiske vækst på 11 procent sammenlignet med andet kvartal 2019.

Omregnet til hele året svarer det til en nedgang i bruttonationalproduktet på over 37 procent. Men så galt går det ikke. En del af det tabte vil ifølge CBO blive indhentet i tredje og fjerde kvartal.

Men først efter 2021 vil USA's bruttonationalprodukt være oppe på samme niveau som i begyndelsen af dette år, før coronaudbruddet ramte, estimerer CBO.

Ikke siden den store depression i 1930'erne har USA oplevet en økonomisk krise som den nuværende. I april mistede over 20 millioner mennesker deres job, og arbejdsløshedsprocenten steg til 14,7 procent fra 4,4 procent i marts.

ritzau