Erhvervsliv opfordrer til fleksible løsninger

I stedet for at fortsætte den fulde nedlukning af de fleste af landets butikker foreløbig frem til 28. februar burde man have se mod fleksible løsninger for det trængte erhvervsliv. Det mener Dansk Erhverv. Her peger man på, at der kunne gives tilladelse til en ’click-and-collect’-ordning i landets butikker. På den måde kunne man bestille online med kontantløs betaling og afhente en vare fysisk i en butik.

Man kunne hos eksempelvis frisører og andre liberale erhverv have lavet en ordning, så der kun er en enkelt kunde i butikken ad gangen. Man har endda, mener direktør Brian Mikkelsen, en moralsk forpligtelse til at udsætte fristen for momsbetaling til efter 1. marts.

»Man kunne kigge på muligheder i stedet for begrænsninger«, siger Brian Mikkelsen, der langer ud efter regeringen for manglende inddragelse af erhvervslivet:

»Der har slet ikke været en dialog med os om det. I forbindelse med tidligere nedlukninger har der været noget dialog om, hvorvidt man kunne justere. Det har der slet ikke været denne gang«.

Meldingen kommer, efter at regeringen torsdag på et pressemøde har bekræftet, at restriktionerne vil blive forlænget med yderligere tre uger.

En milliard kroner går tabt om dagen

Hos Dansk Industri mener man, at de tre ugers yderligere restriktioner er »meget lang tid«, og organisationen savner også svar på eksportproblemerne.

»Også vores eksport er ramt af massiv usikkerhed og en række restriktioner, der gør ondt hver eneste dag. Situationen lige nu koster en milliard kroner for danske virksomheder i omsætning – om dagen«, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.

Situationen er gravalvorlig for de mange virksomheder, der må holde lukket, siger Brian Mikkelsen.

»Det, jeg sådan set er rigtig skuffet over, er, at man ikke har haft en dialog med os om de her ting. Vi er ikke sundhedsmyndigheder, men vi har nogle forslag«, siger han.

