En lavere løngrænse for udenlandsk arbejdskraft får fagbevægelsen til at rase

Danske arbejdsgivere har ret til at hente faglært arbejdskraft fra tredjelande uden for EU, hvis de betaler dem en månedsløn på 37.000 kroner. Vismænd vil have beløbet sat ned, for at tiltrække flere udlændinge, men det vil trykke lønnen for flere hundrede tusinde danske lønmodtagere, raser fagbevægelsen.