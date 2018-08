Leif Beck Fallesen er tidligere chefredaktør på Dagbladet Børsen og nu Politikens erhvervskommentator. Artiklen er udtryk for skribentens egen holdning. Følg hans faste kommentar Bundlinjen i avisen og på politiken.dk.

Selskabet samarbejder med IBM om at anvende den ny blockchainteknologi i den nye platform Tradelens, som har 94 deltagere med fra start.

Leif Beck Fallesen om Mærsks problemer: Det er ikke nok at smide slipsene på Esplanaden, der er behov for et helt nyt tankesæt Det digitale guld skal trække A.P. Møller – Mærsk ud af dødvandet.