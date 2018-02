Det er dyrt at spare op til pension

Skiftende regeringer har nærmest i årtier opfordret danskerne til selv at tage ansvar for alderdommen med fornuftig opsparing på ratepensioner og livrenter.

Samtidig er de fleste lønmodtagere omfattet af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, hvor der automatisk bliver sat penge til side til pensionen via den månedlige lønudbetaling. Dermed stiger antallet af borgere, der får skåret i deres offentlige pensionsydelser, når de tjekker ud af arbejdsmarkedet.

Med skatteaftalen mener flere store pensionsselskaber, at problemet er løst.

»Vi kan med fast stemme sige til vores medlemmer på arbejdsmarkedet, at det nu kan betale sig at spare op«, lød meldingen fra Pension Danmarks direktør, Torben Möger Pedersen, i Børsen, da aftalen blev meldt ud.

Men så enkelt er det bare ikke, mener Brian Stjernholm og Kim Valentin.

»Det her går galt, fordi man forsøger at løse problemerne med et skattefradrag til de borgere, der sparer op til pensionen, uden at ændre modregningsreglerne. Det betyder jo, at man ikke får noget som helst ud af aftalen, hvis man allerede er pensionist. Og de kommende pensionister får godt nok et højere fradrag, men fradraget er ikke stort nok til, at det kan kompensere for modregningen. Så hammeren falder fortsat, når man skal pensioneres«, siger Brian Stjernholm.

Finansminister Kristian Jensen (V) har ikke ønsket at kommentere sagen. Men ifølge afdelingschef i Finansministeriet Lars Haagen Pedersen glemmer kritikerne den såkaldte afkastbeskatning – beskatningen af renter på opsparing. Beskatningen er nemlig væsentligt lavere ved pensionsopsparing end ved almindelig opsparing. Og det kommer kommende pensionister til gode i form af en højere forrentning efter skat på deres pensionsopsparing.

»Pensionsfradraget betyder – når alt regnes med – at det kan betale sig at spare op på en fradragsberettiget pensionsopsparing frem for at spare op uden for pensionssystemet. Det gælder, frem til man når en alder, hvor man har mindre end 5 år til folkepensionsalderen. I de sidste 5 år før folkepensionsalderen bør man anvende aldersopsparingsordningen. Gør man det, bliver der et plus ved at spare op i pensionssystemet med de forudsætninger, vi har lagt ind i aftalen«, siger Lars Haagen Pedersen.

Men den analyse køber kritikerne ikke.