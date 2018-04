Bankgebyrer æder din pension Vilde gebyrer kan påvirke pensionen i flere år, når vi sparer op i bankernes investeringsforeninger, advarer Forbrugerrådet.

Næsten 1 million danskere har placeret sparepengene i en investeringsforening, fordi de ikke har en pensionsordning på jobbet, eller fordi de gerne vil sætte flere penge til side til den tredje alder.

Men de populære investeringsforeninger og fonde tager sig så godt betalt, at det kan koste flere års pension. Sådan lyder budskabet fra Forbrugerrådet Tænk i en kampagne rettet mod bankejede investeringsforeninger:

»Danskerne skal vide, at en stor del af deres opsparing bliver spist op af voldsomme handelsomkostninger, provisioner, gebyrer og honorarer«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

»Politikerne har forsøgt at rydde op i denne her gebyrjungle, men omkostningerne er stadig tårnhøje, og det er de færreste forbrugere, der kan gennemskue, hvor store beløb de betaler«.

Ifølge Forbrugerrådet betaler kunderne typisk omkring 1,5 procent af deres opsparing i årlige omkostninger til bankerne og deres investeringsforeninger. Og selv om det ikke ser ud af meget på papir, kan det løbe op i flere hundrede tusinde kroner – målt på et livsforløb.

Bare 1 procent i årlige omkostninger kan betyde, at en lønmodtager må blive fire år længere på arbejdsmarkedet, før gebyrerne er betalt af, viser Forbrugerrådets beregninger.

Formanden for regeringens Penge- og Pensionspanel, økonomiprofessor Carsten Tanggaard, er dybt forundret over, hvor mange danskere der accepterer de høje omkostninger.

»Som forbrugere har vi ikke ret meget forståelse for betydningen af de høje omkostninger, vi betaler for vores opsparing. Op mod en tredjedel af afkastet på det, vi sparer op i et livsforløb, forsvinder faktisk i omkostninger og gebyrer«, siger han og tilføjer:

»Sagt firkantet koster det to år ekstra på arbejdsmarkedet, hver gang omkostningerne stiger en halv procent«.

Også Dansk Aktionærforening efterlyser en større forbrugerinteresse for bankernes omkostninger. Analysefirmaet Morningstar har vurderet, at danskerne årligt betaler omkring 10 milliarder kroner i løbende omkostninger til investeringsforeninger og fonde, der forvalter mere end 500 milliarder kroner.

Gode penge på tillidsfulde kunder

Alligevel er det kun 2 procent af de kunder, der har valgt at lade en bank stå for investeringerne, der har gjort det, fordi banken tilbød de laveste omkostninger, viser en ny spørgeundersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk.

Til gengæld har næsten hver anden overladt opsparingen til den bank, de allerede er kunder i, fordi banken har foreslået det.

»Der bliver tjent gode penge på tillidsfulde kunder«, siger Anja Philip:

»Det er derfor, vi nu opfordrer forbrugerne til at bruge mange flere kræfter på at få bragt omkostningerne ned«.

Bankernes organisation Finans Danmark vil ikke forholde sig til Forbrugerrådets tal, før den selv har set dem. Men bankerne gør sig umage for at fortælle hver enkelt kunde om produkternes priser, risiko og afkast, fastslår Birgitte Søgaard Holm, direktør i Finans Danmark.

»Og her er reglerne desuden skærpet flere gange for at give kunderne den bedst mulige hjælp og sikkerhed«.

Er det et problem, at nogle banker skruer for højt op for omkostningerne?

»Jeg kan ikke genkende billedet af, at omkostningerne er skruet op. Men jeg vil gerne understrege, at man ikke kun kan se på omkostningerne. Det er lige så vigtigt at forholde sig til risikoen og til det afkast, banken formår at hente hjem til den enkelte kunde«.