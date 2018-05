Tør du skrive testamente? Prøv at spille død og fordel så din arv Vi er håbløst dårlige til at skrive testamenter, mener juridiske eksperter, selv om der er brug for dem i de mange sammenbragte og papirløse familier. Men nu har nye, billige digitale testamenteportaler tilsyneladende knækket kurven.

Det er ved gud ikke nogen nem øvelse. Jeg har selv prøvet. At lukke øjnene og forestille mig, at jeg er død. For så umiddelbart derefter at fordele mit overskuelige jordiske gods blandt børn, papbørn, ægtefælle, forældre og søskende. Det er altså ikke nogen nem øvelse.

Og skal man tro eksperterne, er det netop derfor, vi danskere helst ser den anden vej, når talen falder på død og testamenter. Vi har bare svært ved at sætte ord på døden, og derfor også svært ved at udlægge dødens økonomiske konsekvenser i et nedskrevet testamente.

Kun et sted mellem 9 og 17 procent af danskerne har skrevet testamente, viser de nyeste undersøgelser. Det betyder, at mellem 80 og 90 procent ikke har. Og det kan have store konsekvenser.

Har du ikke skrevet testamente, bliver dine ejendele og din formue nemlig fordelt efter arvelovens firkantede paragraffer. Og de tager ikke hensyn til moderne familierelationer, papirløse partnerskaber og sammenbragte børn.

3 milliarder lander hos de forkerte

Det kan udløse absurde arvesager, uforståelige arvefordelinger og i værste fald bitre familiefejder, fastslår Stine Morild Kulmbak, partner i advokatfirmaet Ret & Råd:

»Tag nu bare et ugift par, der har boet sammen i årevis og fået et fælles barn i processen. Dør den ene forælder, så arver barnet alt, hvad afdøde efterlader sig, hvis der ikke er skrevet testamente«.

»Det gælder også halvdelen af ejerboligen, hvis der er en sådan. Samleveren får ingenting. Som i ingenting«, siger hun.

Faktisk kan samleveren blive tvunget til at købe barnet ud af boligen eller om nødvendigt sælge huset, for er der tale om et mindreårigt barn, så skal arven udredes uden yderligere forsinkelser og båndlægges, indtil barnet er myndigt og selv kan håndtere formuen.

»Det kan jo i værste fald tvinge samleveren fra hus og hjem. Og det var næppe afdødes ønske«, siger hun.

Op mod tre milliarder kroner lander hvert år i andre lommer end dem, de afdøde ønskede, fordi der ikke er skrevet testamente. Det viser en rapport fra Aalborg Universitet. Alligevel har antallet af nye notargodkendte testamenter (myndighedsgodkendte, red.) i årevis ligget stabilt lavt i omegnen af 32.000 om året, dog med et lille udsving i 2014, hvor tv-serien ’Arvingerne’, for en kort bemærkning, fik danskerne til tasterne.

Men nu sker der noget igen. Til eksperternes overraskelse blev der sidste år skrevet mere end 37.000 nye notartestamenter i Danmark; det højeste antal siden 2008, hvor arveloven senest blev revideret.

En af forklaringerne er, at det nu er blevet muligt at skrive testamenter på nettet, hvor flere portaler byder sig til med gratis eller prisbillige løsninger, hvor forbrugerne ikke behøver betale en advokat for arbejdet.

Netportalen TestaViva er en af de nye spillere. I sit første leveår har portalen noteret 16.000 brugere, der blandt andet har oprettet og skrevet mere end 4.000 nye digitale vidne- og notartestamenter i standardiseret form, baseret på spørgeskemaer og data om 36 forskellige familiemønstre.

Med Arbejdernes Landsbank og Pension Danmark i ryggen tilbyder TestaViva både de to virksomheders kunder og desuden 1,5 millioner LO-medlemmer at skrive testamentet gratis, inklusive den juridiske rådgivning, de måtte have brug for.

»Jeg er faktisk ikke overrasket over udviklingen, det er en uundgåelig konsekvens af opgøret med en gammeldags procedure«, siger TestaVivas direktør Michael Lauritzen.

Han peger på, at antallet af nye testamenter har været »nedslående lavt« de sidste 40-50 år, hvor det har været fast procedure, at borgerne bookede et møde hos den lokale advokat, modtog dennes rådgivning, hvorefter testamentet blev fragtet ned til notaren i byretten, der så registrerede dokumentet.

»Den fremgangsmåde er der ingen, der gider mere. Slet ikke når det koster et sted mellem 3.000 og 10.000 kroner i advokatsalær. Vi tror, vi kan ændre folks adfærd med en mere moderne tilgang, og du kan jo se på statikken, det virker«, siger Michael Lauritzen.

30-årige Kristine Frahm fik øje på TestaViva via en god ven; nu har hun skrevet sit første testamente uden at betale en krone for det.

»Jeg har jo hørt, hvordan det kan ende i ubehagelige familietvister, når man ikke har taget stilling til arven. Det ønsker jeg ikke skal ske for mig«.

»Jeg tager stilling til alt mulig andet i mit liv, og jeg vil også gerne selv bestemme, hvad der skal ske med de ting, jeg ejer, og med min moderate formue«.

Kristine Frahm bor sammen med sin kæreste på Christianshavn i København, de er ikke gift, har heller ikke børn, men de har, som Kristine Frahm udtrykker det, »opbygget et hjem og et liv sammen«: »Derfor vi jeg gerne sikre, at hvis der sker noget med mig, så er min kæreste også tænkt ind i min arv. Ellers går det hele jo til mine forældre«, siger Kristine Frahm med smil i stemmen.

Betød det noget, at testamentet var gratis?