Handel med Tesla-aktie suspenderet efter Elon Musk-tweet Elon Musk luftede på Twitter idéen om at tage Tesla af børsen. Al handel med Tesla-aktier er suspenderet.

Handel med aktier i elbil- og batteriproducenten Tesla er tirsdag aften dansk tid blevet suspenderet ifølge nyhedsbureauet AFP og erhvervsmediet Financial Times.

Suspenderingen kommer, efter topchef Elon Musk med et opslag tirsdag på det sociale medie Twitter tilsyneladende fik kursen til at stige.

I tweetet skriver Elon Musk:

»Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret«.

Med sit opslag indikerer Elon Musk, at han muligvis er villig til at købe Tesla-aktier til en kurs på 420 dollar stykket. Kursen på Tesla-aktien, der før det tweet var et godt stykke under, steg umiddelbart efter til 371,15 dollar.

Dermed kunne Tesla-aktionærer se deres aktier stige i værdi for øjnene af dem.

I et senere tweet uddyber Elon Musk:

»Mit håb er, at alle nuværende investorer vil forblive hos Tesla, selv om vi trækkes af børsen. (Jeg, red.) vil skabe en fond med et særligt formål, som vil gøre det muligt for alle at blive hos Tesla«.

Han forsikrer samtidig, at han vil forblive topchef hos Tesla, såfremt hans tanker bliver til virkelighed. Samtidig oplyser han, at han ikke ønsker at forlade Tesla, hvis det ikke lykkes at trække selskabet af børsen.

ritzau