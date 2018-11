Vrede investorer forbereder søgsmål mod Danske Bank

Investorer repræsenteret af advokatfirmaet Németh Sigetty planlægger af sagsøge Danske Bank for at få erstatning for de tab, de har lidt på grund af faldet i aktiekursen udløst af bankens hvidvasksag.

Det skriver Berlingske, der har talt med advokat Ole Sigetty. Berlingske oplyser dog ikke, hvor mange eller hvor store investorer, advokaterne repræsenterer.

»Det forekommer os ret åbenbart, at der er en sammenhæng mellem den måde, der er ageret på – eller snarere ikke ageret – fra Danske Banks side og så de markante tab, som bankens aktionærer har lidt«, siger Ole Sigetty til Berlingske.

Søgsmålet forventes indsendt inden udgangen af marts 2019.

Aktierne i Danske Bank er faldet med omkring 50 procent, siden sagen om hvidvask i bankens estiske kom ud i offentligheden i 2017. Det svarer til et tab hos investorerne på omkring 100 milliarder kroner.

Bag Németh Sigettys planlagte søgsmål står flere udenlandske advokatfirmaer, der repræsenterer udenlandske investorer.

Samlingen af advokatfirmaer søger stadig efter flere aktionærer, der vil deltage i søgsmålet. Berlingske har talt med det amerikanske selskab Battea, der står for at indsamle aktiedata og tabsberegninger for søgsmålets deltagere.

De vurderer, at mellem 25 og 50 procent af aktionærmassen vil deltage.

»Hvis koalitionen kan dokumentere, at der er lidt et samlet kurstab på mellem 50 og 100 milliarder kroner, og omkring en tredjedel af aktionærerne deltager i søgsmålet, så bliver erstatningskravet selvsagt væsentligt«, siger Peter Kilbinger Hansen fra selskabet til Berlingske.

Koalitionen oplyser ikke, om nogen og i så fald hvem af de større aktionærer i Danske Bank deltager.

Blandt Danske Banks største aktionærer er A.P. Møller - Mærsk, der ejer 20 procent, og kapitalfonden Altor, der ejer over fem procent. Også en række større danske pensionskasser har større aktieposter.

Gruppesøgsmål fra aktionærer er ikke uset i Danmark, men har ikke oplevet megen succes.

Dansk Aktionærforening måtte droppe et fælles søgsmål mod Pandora efter dennes kurskollaps i 2011 og en gruppe aktionærer i OW Bunker, der gik konkurs i 2014, har endnu ikke fået deres sag for retten.

ritzau