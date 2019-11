33 procent i skat: Danske Bank-chefer sparer millioner i skat på forskerordning

På trods af skyhøje millionlønninger er fire Danske Bank-chefer ansat på forskerordningen og kan derfor nøjes med at betale en langt lavere skat. Danske Bank siger, at det er nødvendigt i kølvandet på flere skandaler.

Opdateret 12.45 med svar fra Morten Bødskov (S)

Fire ud af syv Danske Bank-direktører er ansat på den såkaldte forskerordning og kan derfor nøjes med at betale 32,84 procent i skat, selv om deres lønninger placerer dem langt over grænsen for topskat.

Banken ønsker ikke at oplyse, hvilke fire direktører der er tale om. Men ifølge Anders Drejer, ledelsesprofessor på Aalborg Universitet, kan feltet indsnævres til den nye administrerende direktør fra Holland, Chris Vogelzang, og tre andre medarbejdere, hvoraf to er danske.

Der er nemlig de fire, som opfylder kravene for ordningen, hvor man ikke må have arbejdet i Danmark de seneste ti år, og man kan maksimalt være på ordningen i syv år.

»Det forarger, at der er to danskere, som kommer hjem på en forskerordning. Jeg synes faktisk, at det er en skandale. Den er designet til at tiltrække interessante forskere til Danmark. Den er ikke lavet til, at den skal tiltrække højtlønnede danske bankdirektører«, siger Anders Drejer til Ekstra Bladet.

Fakta Forskerordningen Forskerordningen omfatter forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution. Ansatte på forskerordningen skal betale en bruttosats på 27 procent og AM-bidrag. Det løber op i en samlet skat på 32,84 procent, men de ansatte på ordningen mister muligheden for at få fradrag. Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d.-niveau. Forskerens kvalifikationer skal være godkendt af en offentlig forskningsinstitution eller Danmarks Frie Forskningsfond. Nøglemedarbejdere er medarbejdere, der modtager en månedsløn på mindst 66.600 kr. (68.100 kr i 2020). For dem er der ingen uddannelseskrav, men de må ikke inden for de sidste fem år før ansættelsen have været en direkte eller indirekte del af ledelsen i virksomheden. Lønmodtageren må ikke inden for de seneste ti år forud for ansættelsen have været ansat i Danmark. Kilde: Skat Vis mere

Ekstra Bladet har foretaget beregninger af de fire direktørers offentligt tilgængelige lønninger. Med en grundløn på 15 millioner kroner om året står Chris Vogelzang til at spare i omegnen af 3,3 millioner kroner om året på forskerordningen, sammenlignet med hvis han havde betalt topskat.

De tre andre direktører sparer beløb mellem 1,1 og 2,4 millioner kroner om året i skat.

Nødvendigt i situationen

Forskerordningen blev indført i 1992 for at gøre det attraktivt for udenlandske forskere at slå sig ned i Danmark. Den giver de ansatte på forskerordningen en gunstig bruttoskattesats, som i dag er på 27 procent, i en tidsbegrænset periode. Ansatte på forskerordningen skal stadig betale arbejdsmarkedsbidrag og mister muligheden for andre fradrag.

Forskerordningen har før været omdiskuteret, fordi den også giver virksomheder mulighed for – ud over forskere – at ansætte såkaldte nøglemedarbejdere, som er medarbejdere, der tjener mere end 66.600 kroner om måneden.

Det har sportsklubber ofte brugt til at ansætte udenlandske spillere på gunstige kontrakter.

Forskerordningen er fuldt ud lovlig at benytte, men Danske Bank har ikke før nu ønsket at være åbne omkring brugen af ordningen på direktionsniveau.

Banken har ikke ønsket at svare specifikt på Ekstra Bladets spørgsmål, men har sendt et generelt svar fra bestyrelsesformanden, Karsten Dybvad.

Han ønsker ikke at forholde sig til, hvem de fire direktører er, grundet »personlige skatteforhold«, men siger, at bankens situation gør det særlig vigtigt for Danske Bank at tiltrække »erfarne og kompetente personer, der arbejder i udlandet«.