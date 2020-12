Ejere skyder 200 millioner i underskudsramt Lagkagehuset

For at sikre at Lagkagehuset har nok penge til at fortsætte med at vokse, har selskabets ejere valgt at skyde 200 millioner kroner ekstra i bagerkæden, oplyses det i en pressemeddelelse.

Ifølge de to kapitalfonde Nordic Capital og L Catterton, der ejer Lagkagehuset, har coronapandemien sat selskabets indtjening under pres i det seneste år. I forvejen har bundlinjen vist røde tal i flere år for Lagkagehuset. Senest blev der i 2019 tabt 70 millioner kroner.

På trods af vanskelighederne er der fortsat ambitioner om at vokse og etablere sig yderligere på flere markeder. Og det skal kapitalindsprøjtningen hjælpe til med.

»Vi er helt utroligt glade for at have ejere, som i den grad tror på os«, siger Jason Cotta, administrerende direktør i Lagkagehuset, i pressemeddelelsen.

»På trods af et svært år på grund af coronaen ser vi ud til at komme fornuftigt ud af det i forhold til situationen blandt vore konkurrenter og resten af detailhandlen. Med dette kapitalindskud kan vi fastholde vores vækstambitioner i Danmark, England og USA«, siger Jason Cotta.

Omsætning vokser

Ifølge seneste årsregnskab havde Lagkagehuset ved udgangen af sidste år i alt 114 butikker. De sikrede en samlet omsætning på cirka 1,2 milliarder kroner. De seneste år er bagerkædens omsætning vokset, i takt med at der er kommet flere butikker til.

Ifølge Jason Cotta står Lagkagehuset med en række muligheder, som man kigger ind i i kølvandet på coronapandemien.

»Vi kan se, at vores bagerier i lokale byområder samt vores drive-in bagerier og vores digitale tilstedeværelse er styrket – både i Danmark og internationalt. Kombineret med en snarlig tilbagevenden til noget, vi kan kalde en form for normal, tror vi, at vi kan sikre yderligere fodfæste i de markeder, vi opererer i«, siger Jason Cotta.

Kapitalfondene Nordic Capital og L Catterton købte i 2017 Lagkagehuset. Siden har de to ejere skudt over en milliard kroner ind i kæden, der i dag beskæftiger mere end 3000 medarbejdere.

ritzau