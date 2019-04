Hør podcast: Jørgen Reenberg - til skideballe hos mesteren Hør podcast: Jørgen Reenberg - til skideballe hos mesteren Hør podcast: Jørgen Reenberg - til skideballe hos mesteren Henter… 37:57

Endelig skal den gamle kongelige skuespiller fortælle sin historie. Om tabet af en forgudet far og sin livslange kamp med sceneskræk. Om kilderne til sit berømte talent og sit berygtede temperament. Kort sagt: om tilblivelsen af det menneske, som i seks årtier så mesterligt har givet sig ud for andre. Tror journalisten. Men Jørgen Reenberg er ingen bydreng og render ikke ærinder i sin fortid for nogen. I øvrigt har han sin egen mening om, hvordan et jubilæumsinterview skal forløbe.

Trykt i Politiken 17. maj 2008