Lars von Trier: Det hjemmelavede menneske

Lars von Trier er strengt opdraget. Af sig selv. For ingen andre ville. Alt det ansvar hans frisindede mor lod ligge, samlede han op, og læste sine lektier i smug, fordi hun fandt skolens disciplin borgerlig. Den frie opdragelse gjorde ham frygtlæs over for autoriteter og overbevist om egne evner, men skrækslagen for alt, der lå uden for hans kontrol. Fra diverse sygdomme og til atomkrig.

Trykt i Politiken 17. maj 2009

Klaus Rifbjerg