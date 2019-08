Peter Bastian: Dette er ikke Peter Bastian Peter Bastian: Dette er ikke Peter Bastian Peter Bastian: Dette er ikke Peter Bastian Henter… 41:14

Fri bliver man med et snuptag. Ved at slippe egoet og møde verden upersonligt. Ikke ved at føle. Og slet ikke ved at stikke snuden i sin barndom, mener musikeren og forfatteren Peter Bastian, der hele sit liv har stræbt efter berømmelse, men da den endelig kom, gjorde den ham bitter. Vi gik på jagt efter den lille Bastian, han selv gør alt for at slippe.

Trykt i Politiken 29. oktober 2000.