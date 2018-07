Hør fjerde afsnit af Politikens nye podcast-serie: Stine og Titan er på vej til Vegas for at blive gift, da sygdommen endnu engang punkterer parrets drømme Politikens nye podcast-dokumentar 'Alt er nu' handler om det unge kærestepar Stine og Titan, der har en plan. De skal giftes, have et barn og et helt liv sammen. Men så bliver Stine indhentet af fortiden. I fjerde afsnit 'Livestreaming i Vegas' kører parrets fælles fremtidsplaner på højtryk, men de stemmer ikke overens med Stines scanningsresultater.

Stine har fået et tilbagefald og er syg af kræft igen. Det er et hårdt slag for både hende og Titan. De havde lige fået lov til at prøvesmage et normalt liv, som andre unge mennesker på deres alder lever. Et liv uden en dødstrussel hængende over hovedet.

Nu er de tilbage.

Men hvordan reagerer et ungt menneske med fremtidsdrømme og appetit på livet på en dødstrussel? I stedet for at blive lammet af apati lever Stine og Titan efter Stines motto 'Alt er nu'. Titan - og særligt Stine - begynder at planlægge et roadtrip i USA med et romantisk stop i Vegas.

Men Titan frygter, at de store rejsedrømme er urealistiske i forhold til Stines dårlige scanningsresultater. Svarene tvinger dem til at tænke i alternativer, og et vellykket skypeopkald får parret til at planlægge en helt anden rejse – måske den vigtigste i deres liv.

Lyt til fortællingen om, hvordan livet med ét kan blive ændret for altid, om en ung og spirende kærlighed, der trues af en alvorlig sygdom og om to mennesker, der kæmper for at bevare kærligheden til hinanden.

Idé, optagelse, tilrettelæggelse og produktion: Maja Flinthøj

Video: Heidi Skibsted

Podcastredaktør: Nina Kragh